المحكمة الدستورية تؤيد رقم المساعدة العسكرية في الاحتجاجات

وأيدت الدائرة الكاملة للمحكمة الدستورية المساعدة العسكرية بوصفها أداة قانونية يمكن استخدامها في حالات تعطيل النظام العام، مثل الاحتجاجات. و هذا الرقم مكرس في المادة 170 من قانون الشرطة و نفذته حكومة إيفان دوكي العام الماضي في سياق مظاهرات الإضراب الوطني.

نتجت المناقشة في الغرفة العامة عن دعوى قضائية رفعتها لجنة الحقوقيين الكولومبية (CCJ)، حيث أكدوا أن اللوائح تنتهك ثماني مواد من الدستور السياسي. وأوضح CCJ أن المساعدة العسكرية منحت صلاحيات مماثلة لتلك التي يمارسها الرئيس من خلال حالات الطوارئ، لذلك أشاروا إلى أنه كان ينبغي التعامل معها على أنها قانون قانوني، وهو ما ينظم مثل هذه الحالات.

«إذا لم يتم وضع معايير واضحة ومحددة لتفسير واستخدام مفهوم المساعدة العسكرية، فإن النموذج الدستوري لتنظيم قوات الأمن سيتعرض للخطر ممارسة الحق في التجمع والتظاهر العام والاحتجاج»، قراءة مستند التطبيق.

ومن الحجج الأخرى التي قدمتها لجنة الحقوق والعدالة أن كونغرس الجمهورية «ارتكب انتهاكاً للاحتياطي القانوني للقانون ضد الحقوق الأساسية». ووفقا للمجلس، يمكن استخدام المساعدة العسكرية لمعالجة المسائل المتصلة بممارسة الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج. وأشار أيضا إلى أن القوات العسكرية ستضطلع بمهام تقع على عاتق الشرطة الوطنية.

على الرغم من الدعوى المرفوعة، في عرض يوم الخميس، قام القضاة بتحليل الشكوى ودعموا اللائحة بتصويت 6 مقابل 2. وبهذه الطريقة، ستتمكن الحكومة الوطنية من الاستفادة من المساعدة العسكرية في تعطيل خطير للأمن والتعايش، أو في مواجهة خطر أو خطر وشيك، أو مواجهة حالة طوارئ أو كارثة عامة.

من جانبه، أكد الرئيس للمحكمة أنه خلال الإضراب الوطني كان الإجراء ضروريًا. وقال الرئيس إنه نشأ «عندما تمارس الحق في المظاهرات العامة والسلمية أعمال عنف من هذا المستوى العالي لدرجة أنها تنتهك الحقوق والحريات الكاملة للمواطنين».

استجابة مجلس الدولة

من المهم أن نلاحظ أنه في يوليو من العام الماضي، علق مجلس الدولة المرسوم 575 لعام 2021، الذي من خلاله اتخذت حكومة إيفان دوكي تدابير لاستعادة النظام العام، بما في ذلك استخدام القوات العسكرية. ومع ذلك، في نوفمبر من نفس العام، ألغت المحكمة العليا الحكم.

وحالما يقبل مجلس الدولة الوصاية التي يرفعها مواطنو كالي الذين شعروا بالخطر ممارسة حقهم في الاحتجاج الاجتماعي وفي الحياة والسلامة الشخصية وفي الإجراءات القانونية الواجبة وعدم التعرض للاختفاء القسري، طعنت الوكالة الوطنية للدفاع القانوني في الدولة. هذا القرار.

وأشار الرئيس دوكي إلى أنهم طعنوا في القرار «لأن المرسوم لا يتعلق بالمساعدة العسكرية، بل لتطوير دور دستوري يتعين على رئيس الجمهورية أن يوجهه إلى الحكام ورؤساء البلديات بشأن إدارة النظام العام».

وكانت القاضية ساندرا ليسيت إيبارا، مستشارة المقرر، هي التي أعلنت أخيرا أن دعوى الوصاية التي رفعها المتظاهرون ضد المرسوم غير مقبولة، مما ترك تعليق المساعدة العسكرية دون سند قانوني. وهكذا، بقرار من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، تم تأييد هذا الانتصاف في الاحتجاجات التي قد تقدمها البلاد.

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