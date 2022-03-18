قاضي المحكمة العليا في البرازيل يأمر Telegram Block، التطبيق الرئيسي لـ Bolsonaro

أمر قاض في المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية بحجب برقية يوم الجمعة، وهي وسيلة رئيسية للرئيس جاير بولسونارو وأنصاره في مواجهة الانتخابات، معتبرا أن المنصة الشعبية لا تتعاون مع السلطات أو تكافح التضليل.

وذكر القاضي ألكسندر دي مورايس أن المنصة «توقفت عن حضور أوامر المحكمة» في عدة مناسبات وحددت «التعليق الكامل والكامل لعملية تيليجرام في البرازيل»، في القرار المنشور على موقع STF.

تم تثبيت المنصة الشهيرة، من أصل روسي ومقرها في دبي، على 53٪ من الهواتف المحمولة البرازيلية وهي الأسرع نموًا في البرازيل، وفقًا للمحكمة الانتخابية العليا.

وهو مفتاح الاستراتيجية الانتخابية لرئيس اليمين المتطرف جاير بولسونارو، الذي يدافع عن حرية التعبير غير المحدودة، تماشياً مع المنصة.

في قراره، الذي يستجيب لطلب من الشرطة الاتحادية، أعطى القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (Anatel) 24 ساعة «لاتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور لتنفيذ الإجراء».

كما دعت شركات Apple و Google ومقدمي خدمات الإنترنت في البرازيل إلى اعتماد آليات في غضون خمسة أيام لجعل استخدام التطبيق غير ممكن في البلاد.

وقال القاضى الذى فرض غرامة يومية قدرها 100 الف ريال اى حوالى 20 الف دولار على الشركات التى تنتهك امراته ان تعليق تيليجرام «الكامل والشامل» سيستمر «حتى الامتثال الفعال للقرارات القضائية الصادرة سابقا».

بعد ظهر يوم الجمعة، كان التطبيق لا يزال يعمل.

من بين الأوامر التي لم تتحقق من قبل Telegram والتي أدت إلى حظرها, يستشهد مورايس بالحفاظ على ملفات تعريف مفتوحة تتعلق بالمدون البلسوني ألان دوس سانتوس, الذي تم التحقيق معه لنشر معلومات مضللة, وكذلك عدم التعاون في حالات الاعتداء الجنسي على القصر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

كما يشير إلى أن المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل حاولت دون جدوى عقد ممثلي Telegram لحضور اجتماع للشركة للتعاون في مكافحة التضليل في مواجهة الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، مثل Twitter و TikTok و Facebook و whatsapp و Google و Instagram و YouTube و Kwai تعرضت للخطر.

- إجراء «غير مفاجئ» -

لطالما كانت المنصة، التي خضعت لحظر أو تدابير تقييدية في العديد من البلدان، مثل الهند وروسيا، على مرأى من السلطات البرازيلية، منزعجة بشكل خاص من حقيقة أن الشركة ليس لديها تمثيل قانوني في البرازيل ولا تستجيب لمطالبهم من أجل تجنب سيل من المعلومات المضللة في انتخابات أكتوبر مثل تلك التي هزت الحملة الانتخابية لعام 2018، خاصة عبر واتساب.

وعلق بابلو أورتيلادو، منسق مراقب النقاش السياسي الرقمي، على تويتر: «هذا الإجراء ليس مفاجئًا ولا غير متوقع وسيكون له تداعيات سياسية وانتخابية كبيرة».

بالنسبة للأستاذ، يترك الحصار Telegram بديلين: «إما أنه يستجيب لنظام العدالة البرازيلي لتجنب خسارة أحد أكبر أسواقه (...) أو سيتم حظره بشكل دائم، مما سيحرك إحدى الأجزاء الرئيسية للحملات الانتخابية».

منذ أشهر، كان بولسونارو يركز عضويته في مجموعات وقنوات تيليجرام، بعد رؤية بعض مشاركاته على يوتيوب وتويتر وفيسبوك محذوفة بسبب معلومات خاطئة.

في رسالة نشرت على تويتر صباح يوم الجمعة، قال بولسونارو، عندما أعلن عن افتتاح عمل من قبل الحكومة: «كل يوم لدينا برقية يجلب العديد من الإجراءات ذات المصلحة الوطنية، للأسف حذفها من قبل الكثيرين».

وكتب: «كن موضع ترحيب ومشاركة الحقيقة»، وهو يروج لقناته على تيليجرام.

على عكس التطبيقات الأخرى، يسمح Telegram لمجموعات تصل إلى 200,000 شخص، والقنوات التي لا يوجد بها حد للمستخدم وعمليًا لا يعدل المحتوى، وبالتالي فإن إمكانية انتشار المحتوى لا حصر له.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على دردشات سرية ويمكن تدمير الرسائل ذاتيًا.

على موقعها الإلكتروني، تفتخر «بضمان عدم قدرة أي حكومة أو كتلة من البلدان ذات التفكير المماثل على غزو خصوصية الناس وحرية التعبير».

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