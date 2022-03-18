بورجا إغليسياس: «يوم صعب»، ولكن «هناك نهاية مثيرة للموسم»

اشبيلية، 16 مار بيتيس وسط المهاجم بورجا إغليسياس أعرب عن أسفه للخسارة على قرن فريقه أمام أينتراخت في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، وعلى الرغم من ضربة «يوم صعب للهضم»، وقال إن الاشتباك «قد نجا» منهم لأن الفريق «مقتنع تماما بما يفعله» و لديه «نهائي واحد يسار موسم مثير». خرج بورخا إغليسياس في الدقيقة 78 من المباراة ليحل محل البرازيلي وليام خوسيه دا سيلفا وبعد ذلك اثني عشر سجل الهدف الذي أعطى التعادل في الدقيقة التسعين وأتيحت له الفرصة للتسجيل في الوقت الإضافي آخر من رأس الذي ذهب إلى العارضة أينتراخت. ووصف، في تصريحات لتلفزيون بيتيس، بأنه «عار» لعدم تسجيل ما كان يمكن أن يكون هدف تصنيف بيتيكا وأوضح أنه جاء من كيفية وصول الكرة إليه، قبل أن يؤكد أنه على الرغم من العمل الشاق في الليل في فرانكفورت، فإن أهمية أن الفريق «مقتنع تماما لما تفعله». أعرب الجاليكي بونتا عن أسفه للهزيمة على الرغم من أنه علم أن الفريق «متورط للغاية» ومع تحديات الدوري ونهائي كأس الملك في 23 أبريل, وهو «مفتاح» نهائي الموسم الذي تنبأ بأنه «مثير» ومع «تحديات مهمة للغاية». وقال «الباندا» بعد ليلة «صعبة» للنسيان وحصل فيها على ايجابية من تورط جميع اللاعبين في مشروع مانويل بلغريني «سنستمتع بكل شيء».