بولسونارو يرتدي غطاء رأس من الريش تكريما لسياساته الأصلية

وتلقى برازيليا، البالغ من العمر 18 عاماً، رئيس البرازيل جاير بولسونارو، الذي يرتدي غطاء رأس من الريش ومع أفراد من مختلف القبائل، اعترافاً من حكومته يوم الجمعة لسياسته المتعلقة بالسكان الأصليين، التي رفضها معظم الشعوب الأصلية. «نحن بالضبط نفس الشيء. لقد جئنا جميعًا إلى الأرض بنعمة الله»، قال بولسونارو، مع فتاة من السكان الأصليين بين ذراعيه، عندما حصل على وسام الاستحقاق الأصلي، الذي أنشأته الديكتاتورية التي حكمت البلاد في ذلك الوقت في عام 1972. وفقًا لوزارة العدل، التي منحت هذه الجائزة لزعيم اليمين المتطرف، فهي «اعتراف بخدماته المهمة، ذات الطبيعة الإيثارية، المتعلقة برفاهية وحماية والدفاع عن مجتمعات السكان الأصليين». وقال بولسونارو مع غطاء رأس من الريش مبهرج على رأسه مخاطبا العشرات من السكان الاصليين الذين حضروا المراسم «لقد وصلت الى هنا قبل وقت طويل من وصولنا، ولكن مع مرور الوقت اندمجنا». وقال في اشارة واضحة الى مشروع تروج له حكومته لتحرير استغلال الموارد المعدنية والحرجية في محميات السكان الاصليين «كل ما نريده هو ان تفعلوا على ارضكم ما نفعله على أرضنا» لاننا «اخوة، نحن أصدقاء، ولا نختلف». وقد فرضت عليه الجائزة في وقت تضغط فيه الحكومة على الكونغرس للتعجيل بمناقشة هذا المشروع، الذي قاومته الغالبية العظمى من الشعوب الأصلية، الذين يخشون التأثير الإيكولوجي للإفراج عن الأنشطة الإنتاجية التي يحظرها القانون الآن في محطياتها. في الأسابيع الأخيرة، جادل بولسونارو، من بين حجج أخرى، بأن أراضي السكان الأصليين غنية بالبوتاسيوم والمعادن الأخرى اللازمة لإنتاج الأسمدة، والتي أصبحت نادرة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وصل بولسونارو إلى السلطة في يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، كما وعد في حملته الانتخابية، لم يتعرف على «ملليمتر» من أراضي السكان الأصليين الجديدة وشجع التعدين الحرفي، ومعظمه ذو طبيعة غير قانونية والذي هو مصدر الصراعات العنيفة وغزوات المحميات. كما خفضت تدريجيا ميزانيات حماية الشعوب الأصلية، وكذلك تلك المتعلقة بالبيئة والمناطق المحمية. في مواجهة هذه السياسات، وجهت منظمة التعبير عن الشعوب الأصلية في البرازيل (Apib)، وهي واحدة من أكبر المجموعات التي تمثل المجموعات العرقية البرازيلية، في العام الماضي اتهامًا بالإبادة الجماعية ضد رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية. رئيس صافي/حصيرة/نسخة (فيديو)