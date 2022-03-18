الدستور البوليفي يعلن تنحية موراليس «غير قانونية» في عام 2020

أعلنت لاباز، 17 عاماً، المحكمة الدستورية لبوليفيا في مارس (TC) أنه «لا مبرر له وغير قانوني» تنحية أصدرتها محكمة قضائية في عام 2020 ضد ترشيح الرئيس السابق إيفو موراليس كعضو في مجلس الشيوخ وأمرت بتقديم «تعويض مالي» بسبب تقييد حقه في كن مرشحًا. ينص الحكم الدستوري الذي أصبح معروفًا يوم الخميس على «جبر شامل للحقوق المنتهكة» للرئيس البوليفي السابق وينص على سلسلة من الإجراءات بعد إعلان «بطلان» حكم قضائي صدر في أكتوبر 2020 والذي أعطى سبب صدور حكم سابق من قبل الأعلى المحكمة الانتخابية (TSE) لاستبعاد موراليس. ويعترف رأي لجنة التجارة الدولية بـ «تصنيف الضرر» ويحدد «التعويض الاقتصادي اللاحق» لصالح موراليس، الذي يتضمن «النفقات القضائية» و «الكسب الفائت» و «الضرر اللاحق الذي تسببه السلطات المدعى عليها». كما تقرر أنه يجب على الهيئة الانتخابية في البلاد صياغة لوائح «مناسبة ومناسبة» لتجنب مثل هذه الحالات. الخلفية بالنسبة للانتخابات العامة لعام 2020، التي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضًا، تم تقديم اسم موراليس كمرشح لأول عضو في مجلس الشيوخ من قبل إدارة كوتشابامبا، على الرغم من أنه كان في الأرجنتين كلاجئ سياسي. وقد قرر TSE استبعاد موراليس لعدم امتثاله لشرط الإقامة في البلد على النحو المنصوص عليه في الدستور، مما دفع محاميه إلى مواصلة العملية في المحكمة ليجادلوا بأنه غادر البلد لعدم وجود «ضمانات دستورية». وفي ذلك الوقت، قدم موراليس سلسلة من الشكاوى بشأن جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب والتزوير الانتخابي والاغتصاب القانوني، وكان مكتب المدعي العام قد أصدر أمامها أوامر بالقبض، بناء على اتهامات وجهتها الحكومة المؤقتة للرئيس السابق جانين أنييز. بعد انتخابات 2019، التي ألغيت لاحقًا، كانت هناك سلسلة من الاحتجاجات من القطاعات المناهضة لموراليس نددت بالتزوير الانتخابي وأدت إلى استقالة الرئيس آنذاك، على الرغم من أنه ادعى أنه في الواقع حدث «انقلاب». غادر موراليس البلاد أولاً إلى المكسيك، كطالب لجوء، وبعد ذلك بوقت قصير ذهب إلى الأرجنتين حيث حدد أنه تقدم بطلب للحصول على نفس الشرط، من هناك، للقيام أيضًا بعمل زعيم الحملة الانتخابية لحزبه، الحركة من أجل الاشتراكية (MAS). تشير الجملة التي تم الاستماع إليها يوم الخميس، في أحد أهم أجزائها، إلى أن عنصرًا «لم يتم النظر فيه أو تحليله» كان حجة دفاع موراليس التي ذكرت أنه من خلال «القوة القاهرة» أصبحت إقامته الدائمة متقطعة. وأثبت المجلس أن سابقة دستورية فيما يتعلق بـ «استثناء» الإقامة «لم تنفذ بالكامل» وبالتالي «تأثرت الإجراءات القانونية الواجبة». في حديثه إلى وسائل الإعلام، حدد عضو مجلس الشيوخ عن شركة Creemos Centa Rek المعارضة أن هذا الحكم الدستوري صدر في 7 مايو 2021 وأنه في الواقع كان «رسالة محفوظة» من قبل موراليس لتظهر على أنها «ضحية» ولا تظهر كشخص «ارتكب تزوير انتخابي». بعد أزمة 2019، تشهد بوليفيا استقطابًا كامنًا، والذي غالبًا ما يتجلى في الشوارع، من بين أولئك الذين يدعون أن هذه الأحداث كانت بسبب تزوير الانتخابات والحكومة التي تصر مع MAS على وجود «انقلاب». رئيس grb/ysm/لا