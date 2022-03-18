سيكون بارانكويلا جونيور ثاني نادي كولومبي في مرحلة المجموعات في كأس سودامريكانا

انتهت المرحلة التأهيلية لكأس كونميبول سوداميريكانا 2022 لكولومبيا ليلة الخميس 17 مارس مع المواجهة بين جونيور من بارانكويلا ولا إكويداد.

أغلقت المبارزة بين فريق الأطلسي وبوغوتا السلسلة في مفتاح العودة في بارانكويلا الذي حدد النادي الكولومبي الثاني الذي تم تركيبه مباشرة في مرحلة المجموعات في ثاني أهم بطولة قارية نظمها كونميبول.

كانت هذه هي رواتب كلا الفريقين في المباراة التي لعبت في ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز:

بارانكويلا جونيور: 4-2-3-1 (DT: خوان كروز ريال)

سيباستيان فييرا؛ فابيان فيافارا، دانيال روزيرو، خورخي أرياس، يسوس كابريرا؛ هوميروس مارتينيز، ديدييه مورينو؛ فرناندو أوريبي، لويس غونزاليس، فريدي هينستروزا؛ ميغيل بورخا.

الأسهم: 3-4-3 (DT: أليكسيس غارسيا)

سيرجيو رومان؛ بلينر أغرون، نيكولاس بالاسيوس، أندريس كوريا؛ جوان كاسترو، خوان ماهيتشا، ستالين موتا، بابلو ليما؛ ديفيد كاماتشو؛ بابلو ساباغ، فرانسيسكو شافيرا.

في الدقيقة 2، تم تسجيل مقاربات الخطر الأولى للمباراة لصالح جونيور. بالنسبة لمراحل المباراة، أصبح من الصعب نقل الكرة بسبب المطر الذي غزا عشب ملعب بارانكويليرو من البرك.

تم تسجيل أول تسديدة على المرمى من قبل بابلو ليما في الدقيقة 3 بعد تسليم ضعيف من قبل جونيور في البداية. حارس مرمى أوروغواي سيباستيان فييرا أنقذ وأرسل الكرة إلى ركلة الزاوية لصالح Equidad.

مباشرة بعد تلك الزاوية لصالح فريق التأمين الأخضر، رد فعل جونيور في اللعبة الجماعية وتمكن من كسر الصفر على لوحة النتائج بفضل وقفة قام بها فريدي هينستروزا في زيارة خط الوسط، الذي أخذ صليبًا يمينًا لا يمكن لأحد مسحه. تمكن ميغيل أنجيل بورخا من السيطرة على الكرة بمساعدة الحالة السيئة للملعب ومع ساقه اليسرى حدد نادي اليد اليمنى لسيرجيو رومان على النحو التالي:

في الدقيقة التاسعة، أثار ميغيل بورجا خطرًا مرة أخرى في هدف فريق بوغوتا بعد تسديدة يمينًا من خارج منطقة الجزاء التي تحطمت على العارضة في رواق لا إيكويداد.

لم يسمح Equidad لنفسه أن يكون محبطًا مع انخفاض النتيجة بأدنى فرق وبحلول الدقيقة 18 تعادل الإجراءات في بارانكويلا بتسديدة مفاجئة في منتصف المسافة من قبل فرانسيسكو تشافيرا، الذي كان خاليًا تمامًا من العلامة في ارتداد ركلة ركنية لصالح فريق التأمين. :

في 36 ′، عرف جونيور كيفية الاستفادة مرة أخرى على الجناح الأيسر مع شخصية فريق كورامبا، فريدي هينستروزا، الذي سجل مساعدته الثانية في الليل عندما دفع لاعب الوسط الفنزويلي لويس كارياكو غونزاليس شحنة زميله في يده. حارس المرمى رومان:

خسرت المباراة الوتيرة السريعة التي كانت عليها في الشوط الأول وأصبحت الأخطاء ومطالب المشاجرة للاعبي كرة القدم ملحوظة في المكمل.

وهكذا، في الدقيقة 65، اضطر مهاجم الفريق الكولومبي، ميغيل أنخيل بورخا، إلى مغادرة الملعب بسبب الانزعاج الجسدي في فخذه الأيمن الذي منعه من الاستمرار في الدقائق الـ 25 الأخيرة. بالنسبة إلى كبش قرطبة، دخل كارميلو فالنسيا ليحل محل الهجوم الذي لم يعد يعتمد على فرناندو أوريبي، وهو البديل من الشوط الثاني لجونيور من قبل إدوين سيتري.

في الدقيقة 69، أظهر حارس مرمى إيكويداد سيرجيو رومان لتجنب 3-1 من الليل بعد ركلة حرة قام بها كارياكو غونزاليس في خطأ سابق غير موجود على فريدي هينستروزا أن الحكم البرازيلي رافائيل كلوز فجر.

وصلت السعة في التهديف للسكان المحليين إلى الدقيقة 81 بعد ركلة جزاء قصوى حولت لاعب خط الوسط الهجومي في كارتاخينا يسوس كابريرا. أرسل المنشور ذو الخبرة حق ًا متقاطعًا لأخذ السلسلة لصالح نادي القرش:

في الدقيقة 84، حاول Equidad الاستئناف على الصيغة التي سمحت له بفتح الحساب على لوحة النتائج. طلقة نفذها كارلوس ريفاس من بيلوتا بارادا التي مرت بالقرب من الزاوية اليسرى من قوس الناشئ، تنتهي بفارق ضئيل في الخصم من أكثر من 30 مترا لEquidad.

وسيحصل 200 الف دولار على جونيور من بارانكويلا لتأهيله إلى مرحلة المجموعات في كأس كونميبول سوداميريكانا بعد القضاء على لا إكويداد بفوزه 3-1 في لوحة النتائج النهائية.

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