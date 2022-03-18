دول البلطيق تطرد عشرة دبلوماسيين في منتصف الحرب الروسية في أوكرانيا

ريغا, 18 مارس دول البلطيق الثلاث, لاتفيا, ليتوانيا واستونيا, طرد عشرة دبلوماسيين يوم الجمعة في عمل منسق على ما يبدو للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا, غزت من قبل روسيا في 24. طردت إستونيا ولاتفيا ثلاثة دبلوماسيين, كل, بينما أعلنت ليتوانيا أربعة موظفين في السفارة الروسية في العاصمة فيلنيوس «شخصية غير مرغوب فيها». وتشير الصياغة المماثلة للإعلانات الثلاثة إلى أن الروس المطرودين عملوا لدى أجهزة الاستخبارات في موسكو وأن هذه الأجهزة كانت متواطئة في التخطيط لغزو أوكرانيا. وقال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيتش في بيان له إن قراره بطرد ثلاثة روس «اتخذ تضامنا مع أوكرانيا في حربها ضد العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المبرر ضد أوكرانيا، في التخطيط والتنفيذ الذي ممثلي خدمات الأمن في روسيا». وفيما يتعلق بطرد ثلاثة أشخاص من السفارة الروسية في إستونيا، ذكرت وزارة الخارجية الإستونية أنهم يشاركون بشكل مباشر ونشط في تقويض الأمن الإستوني وفي نشر الدعاية لتبرير العمل العسكري الروسي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وأشارت وزارة الخارجية الليتوانية، من جانبها، إلى أن أربعة موظفين من السفارة الروسية في ليتوانيا أعلنوا أنهم «شخص غير مرغوب فيه» لأنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي وطُلب منهم مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام، حسبما ذكرت بوابة الإذاعة العامة lrt.lt. تشير الصياغة المستخدمة في البيان الليتواني أيضًا إلى أن الروس المطرودين كانوا متورطين في أنشطة التجسس. كما تدين البيانات الثلاثة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الليتوانية إلى أن «الهجمات العسكرية الروسية على المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس ومستشفيات الولادة والمرافق الثقافية هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإستونية إنه «من خلال مواصلة عملها العسكري الواسع النطاق ضد أوكرانيا، تنتهك روسيا القانون الدولي والتزاماتها الدولية التي تم تبنيها طواعية بأكثر الطرق الصارخة». وفي الوقت نفسه، حثت وزارة الخارجية اللاتفية روسيا على العودة لاحترام القانون الدولي. تأثرت دول البلطيق الثلاث بالحرب في أوكرانيا مع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين منذ بداية الحرب في 24 فبراير، محملة بقصص شخصية عن التفجيرات الروسية وتدمير أهداف مدنية مثل المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية. رئيس jkz/egw/psh