«ولادة جديدة سمعية بصرية»: المسار الطويل والمتعرج للفكرة، وتحقيقها الصعب

استندت الدعوة «Renacer السمعية والبصرية»، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والاتصالات العامة ولكنها تديرها وتنفذها وزارة الاقتصاد بشكل لافت للنظر بمبلغ إجمالي 2.4 مليار بيزو، على إعلان النوايا الحسنة: «توليد الإنتاج والعمل «في صناعة السمعي البصري الأرجنتيني، تضررت بشدة في العامين الأولين من الوباء. ومن الجدير بالذكر أيضًا الطبيعة الفيدرالية للدعوة، والتي سمحت باختيار المنتجات من جميع المقاطعات و/أو المناطق في الأرجنتين.

الآن في عام 2022، هناك عدد قليل من 81 مشروعًا تم اختيارها في الفئات الخمس المنشأة (الوثائقية الموحدة، السلسلة الوثائقية، سلسلة الخيال، سلسلة الخيال التاريخي وسلسلة الرسوم المتحركة) قيد التنفيذ بالفعل أو على وشك البدء وتم دفع الدفعة الأولى من الميزانية الإجمالية لكل واحد تم اختياره. تتراوح الأرقام الممنوحة من 5 ملايين بيزو للأفلام الوثائقية للوحدة للإنتاج الإقليمي أو الإقليمي, إلى أكثر من 66 مليون بيزو لسلسلة الخيال الوطني للإنتاج المشترك.

ولكن يبدو أن النوايا الحسنة قد غرقت بسلسلة من الانحدار والارتجال، بالإضافة إلى الفرس التضخمي المستهلك بالكامل وفي هذه الحالة بالذات، فإنه يسيل الأرقام المقدرة والمنحت. هذا هو: المنتجات التي قدرت القيمة في أكتوبر 2021، تلقت الدفعة الأولى من تلك الأموال في فبراير 2022. يقول أحد المنتجين المختارين: «لم يعد الأمر كما هو بعد الآن، عليك تقليل التكاليف أو أيام التصوير وعدد الممثلين وما إلى ذلك».

في الخلفية، يظهر سؤال مركزي لم يتم حله: في الأرجنتين، على عكس ما يحدث في معظم بلدان أمريكا اللاتينية، لا توجد شروط وحوافز لجذب الاستثمار من صناعة - تلك التي تولد محتوى سمعي بصري لمنصات البث - التي تشهد» العصر الذهبي» في العالم والذي سيسمح للدولار الثمين بدخول الاقتصاد الأرجنتيني. وقال مسؤول سابق من المنطقة لـ Infobae Cultura: «كانت فيكتوريا ألونسو، وهي الأرجنتين ورئيسة مارفل، في عام 2019 وأخبرتني أنها لا تريد المجيء والسينما في الأرجنتين بسبب كل العقبات الموجودة هناك».

تم الإعلان عن «Renacer السمعي البصري» في 10 أغسطس 2021

«ولدت هذه المسابقة من فكرة وزير الثقافة، وهو صانع أفلام، لأن تقاعس INCAA سيئ السمعة: وإلا لماذا يجب عليهم القيام بذلك، في حين أن هناك بالفعل هيئة محددة لديها هيكل وخبرة وأموال؟» قال Infobae Cultura، وهو مصدر مطلع في القطاع السمعي البصري. «الفنانين الذين وضعوا على المسؤولين لا يعملون»، يسمع في بعض المكاتب الرسمية حول إدارة لويس بوينزو. الحقيقة هي أن فكرة «تولد من جديد» بتأييد نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر تم قبولها في الاقتصاد، لكن هذه الوزارة تركت مع إدارة وتنفيذ الأموال.

ثانيًا، وربما مستمدة من هذا القرار، كان شرط دفع فاتورة المبلغ الممنوح مفاجئًا. ليس هذا هو الشيء المعتاد في هذا النوع من المكالمات الثقافية: فالفواتير تعني دفع ضريبة القيمة المضافة مقدمًا، ولهذا السبب تخلى العديد من المنتجين الفائزين عن الأموال قبل استلامها. يكشف أحد المنتجين: «كانت المبالغ منخفضة نسبيًا وعندما اكتشفوا أنه يتعين عليهم فواتيرتها، انخفضت». «هذا هو السبب في أنه يقال أن مثل هذا البديل جاء. كان ذلك بسبب قضية اقتصادية أكثر من إدارة التأثيرات السياسية و/أو المحسوبية». من بين أولئك الذين تم اختيارهم، هناك العديد من المشاريع من قبل منتجي اللاعبين الرئيسيين في السوق المحلية مثل ناتشو فيالي ومارتين كويلر وفرناندو سوكولوفيتش وغيرها.

بالنسبة لدانيال بينسا، منتج أحد المشاريع المختارة ونائب الرئيس الثاني لأكاديمية السينما، «كانت منافسة شفافة مع هيئة محلفين معدة للغاية، لكن ضريبة القيمة المضافة ضارة». ويضيف: «كيف تتعامل مع التضخم؟ هذا أبعد من الثقافة، له علاقة بالواقع الاقتصادي». وفقًا لفرناندو سوكولوفيتش، «أصبح من الملاحظ بشكل متزايد أن الأرجنتين لا تدخل في اختيار المهرجانات، باستثناء المنتجات من المنصات العالمية، وهذا له علاقة بحقيقة أن الأرقام لا تغلق. لكن نسيان الخطأ، أفهمه على أنه دافع. نرحب بأي مشروع ينطوي على هوية ثقافية من الدولة، كما هو الحال في معظم الدول الغربية».

وعند التشاور مع هذه المذكرة، كشف اثنان من أعضاء هيئة المحلفين المختلفة لكل فئة عن المعايير، وفي كلتا الحالتين، نفى أي تدخل سياسي في الاختيارات. بالنسبة للمنتج Lita Stantic «لم يكن هناك ضغط من أي نوع، كان مجانيًا تمامًا». وأوضح المخرج بنيامين أفيلا: «كنت جزءًا من لجنة تحكيم انتقائية للغاية وقررت تقييم جودة وجدوى الإنتاج».

حدث سؤال آخر لأن نافذة الاتصال كانت قصيرة جدًا أيضًا، على الرغم من تمديد المواعيد النهائية لاحقًا. كان القصد منه الوصول مع المدفوعات قبل انتخابات منتصف المدة ولكن ذلك لم يحدث وهذا أثار السخط. أخيرًا، لا يبدو أن وضع «شريك» الدولة في بيع هذه المنتجات في الخارج فعال للغاية، وفقًا لرأي القطاع. «أن المنتج من الدولة، هو مشكلة. ما يساعد المنتج هو أن يكون المالك ثم تسويقه. هذا لن يحدث مع هذه المشاريع»، قال مصدر آخر استشارته.

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