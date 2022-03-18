أريانا ديبوس، من برودواي إلى الأوسكار: «لم يسبق لي أن حصلت على مثل هذه الرؤية»

خافيير روموالدو لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، 18 مارس (EFEUSA). - أريانا ديبوس تفتقد جائزة الأوسكار فقط لأنه في عام واحد فازت بكل شيء: بافتا، اختيار النقاد، جوائز SAG و Golden Globes. لكن ممثلة «قصة الجانب الغربي»، التي أمضت عقدًا على خشبة المسرح قبل أن تأخذ الكرة في السينما، تعرف أنها في مرحلة أخرى من حياتها المهنية. «لم يكن لدي رؤية كهذه من قبل. لقد كنت أعمل منذ أن كنت 18 وأنا الآن 31, لذا فإن لعب مثل هذا الدور الذي تم استقباله جيدًا يمنحني الفرصة للتحدث كثيرًا عن نفسي, يشرح DeBose في مكالمة فيديو مع Efe. الممثلة، المولودة في الولايات المتحدة ومن أصل بورتوريكي، تعطي الزخم الأخير لحملتها الترويجية للفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أداء مساند لإحياء أنيتا التاريخية من «قصة الجانب الغربي». مع فتح فترة التصويت الآن لأعضاء أكاديمية هوليوود، يظهر اسمها في المجمعات أعلى بكثير من بقية المرشحين: كيرستن دانست («قوة الكلب»)، أونجانو إليس («الملك ريتشارد»)، جيسي باكلي («الابنة المفقودة») وجودي دينش («بلفاست»). لا يوجد وسيط أو غلاف مجلة أو ملصق إعلاني يقاوم إعصار ديبوس، الذي تحسب اعتمادات هوليوود على أصابع يد واحدة وتشمل النسخة التلفزيونية من المسرحية الموسيقية «هاميلتون» والفيلم الموسيقي «The Prom». «كل هذا ذكرني بأن الشهرة أو الاعتراف يختلف عن كونها ممثلة. لم يكن لدي رغبة في أن أكون مؤثرا، لم يكن دوري أبدا». أنيتا من «قصة الجانب الغربي»، وهو دور يبارك الممثلة التي تلعبها لكن يبدو أن الدور الذي قدمه هذا المعرض الأخير يبارك الممثلة التي تفترض ذلك: في النسخة الجديدة من «قصة الجانب الغربي»، من إخراج ستيفن سبيلبرغ، DeBose هي أنيتا، وهي نفسها التي لعبتها ريتا مورينو في تكيف عام 1961. ثم أصبحت مورينو أول امرأة من أصل إسباني تفوز بجائزة الأوسكار, نفس الشخص DeBose على وشك الحصول عليه. لهذا السبب، في حفل اختيار النقاد، شكرت الشابة مورينو «لفتح الطريق» للممثلات اللاتينيات الأخريات، بعد فوزها بجائزة كان المخضرم يتنافس عليها أيضًا على دورها الصغير في التكيف الجديد للموسيقى. ما بدا وكأنه دورة ختامية يخفي بالفعل فتح العديد من الفرص، لأن Anita التي تمنح DeBose الحياة لها مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الفيلم الأصلي. وتشرح: «أنا أفرو-لاتينا، أمشي في العالم بطريقة مختلفة وأعتقد أن ذلك يجعلها (أنيتا) مختلفة». كنت أرغب في استكشاف مواضيع مثل القبول والانتماء». هذا ما قيل سبيلبرغ في المرحلة الأخيرة من صب «قصة الجانب الغربي» عندما، بعد إظهار مهاراتها في الغناء والرقص، قالت إنها كانت «ضيقة»، سوداء، وبالتالي، «أنيتا لها ستكون أيضا». «هوليوود يصور ما يعتقد أنه تجربة لاتينية في الولايات المتحدة» الشخصية, الذي يكرر هذه الكلمات باللغة الإسبانية المثالية في الفيلم, انتهى الأمر بتوسيع تحديات الهوية التي تنعكس في سيناريو فيلم, إذا كان قد برز لأي شيء, لأنه غذى التوترات العرقية في القرن العشرين في نيويورك. «لقد اعتادت هوليوود على تصوير ما يعتقدون أنه التجربة التي عاشها اللاتينيون في الولايات المتحدة. (...) ولكن هناك العديد من الطرق للعيش والازدهار في الولايات المتحدة كشخص من أصل إسباني. نحن فقط نخدش السطح». خطاب مثير للاهتمام لهوليوود، حيث تم التأكد بالفعل من المشاريع المستقبلية التي تتراوح من أفلام التجسس («Argylle») إلى الخيال العلمي («I.S.S.»). قدم لها عملها في برودواي أفضل الأدوات كمؤدية وهذا هو السبب بالنسبة لها «لا يوجد فرق في كيفية إنشاء الشخصية، ولكن في فهم من هو جمهورها». إذا جاءت الشهرة «كمشتق من عمله»، نرحب، ولكن بالنسبة لديبوس الأولوية هي أخرى. «أحب أن أكون ممثلة وسأواصل التمثيل والرقص والغناء بقدر ما يسمح لي»، وهي تعد. أفسس رومو/agf (صورة)