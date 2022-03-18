سيكيرا الأرجنتيني يمنح Querétaro أول انتصار منذ أحداث العنف

سجل موريليا (المكسيك)، 17 مارس الارجنتيني ليوناردو سيكيرا الخميس الهدف الذي منح المكسيكي غالوس بلانكوس دي كويريتارو الفوز 2-1 على سان لويس، وهو اول فوز له منذ الاحداث العنيفة في ملعبه. في بداية المباراة 11 من بطولة كلاوسورا، كان أنجيل سيبولفيدا الهداف الآخر للوس غالوس، الذي شهد في 5 مارس معركة ضخمة بين مشجعي فريقه وأطلس أسفرت عن إصابة 26. تم خصم الإسباني أوناي بيلباو لسان لويس. بعد المباراة ضد أطلس، التي خسروها أمام العنف بمقدار 0-3، أضاف كويريتارو، الثالث عشر في الترتيب، انهيار 1-0 ضد نيكاكسا. حاول سان لويس التقدم في الدقيقة 11 عند وصولهم الأول إلى المنطقة المنافسة, لكن حارس مرمى أوروغواي واشنطن أغيري أوقف تسديدة من جاير دياز بآسن. بعد دقيقتين، سجل ليوناردو سيكيرا تسديدة في المنصب، وهو عمل سبق هجومًا مضادًا حصل فيه الأوروغواي أبيل هيرنانديز على ركلة جزاء. في 16، قام الأرجنتيني روبنز سامبويزا بتنفيذ العقوبة بالرصاص، التي اعتقلها أغيري. في بقية المرة الأولى، مرت المبارزة بخمول دون لعب هجومي. عندما لم يحدث شيء للمبارزة في الشوط الثاني، ارتكب بلباو عقوبة للإكوادوري خوسيه أنغولو أن أنخيل سيبولفيدا جعله 1-0 إلى 61. تعادل سان لويس بعد ست دقائق بعقوبة أخرى، ارتكبها الآن خورخي هيرنانديز على جاير دياز، الذي حولته بلباو إلى 1-1. يبدو أن المباراة انتهت بالتعادل، لكن طرد رامون خواريز إلى 72 فتح الباب أمام كويريتارو ليسجل هدف النصر. في 77، وضع بابلو باريرا، من الجناح الأيسر، خدمة للمنصب الثاني حيث توجه سيكيرا إلى المرسوم النهائي 2-1. سيستمر اليوم الحادي عشر يوم الجمعة مع زيارة سانتوس لاغونا إلى بويبلا. يوم السبت, ستستضيف UNAM Pumas Necaxa, نمور UANL إلى مونتيري وباتشوكا إلى كروز أزول. ستنتهي المباريات يوم الأحد عندما تستضيف أمريكا تولوكا وبطل غوادالاخارا أطلس ومازاتلان إف سي ديل ليون وتيجوانا ديل خواريز إف سي.