يطلب فورش الأرجنتيني من المعجبين في المكسيك وقف العنف وعدم إنهاء القضبان

غوادالاخارا (المكسيك)، 18 مارس المهاجم الأرجنتيني خوليو فورش طلب من المشجعين المكسيكيين يوم الجمعة تجنب العنف في الملاعب لمنع القضاء على القضبان كما حدث في بلاده. «العنف شيء نريد القضاء عليه. لا نريد ان يحدث ما حدث قبل بضعة ايام مرة اخرى (الاعتداءات في مباراة في كويريتارو)، نريد ان يعود كل شيء الى طبيعته وان لا يخاف الناس من العودة الى الملعب». أشار فورش إلى أنه في الأرجنتين لا يمكن لعشاق الفرق الزائرة دخول الملاعب، لذلك يفوت الكثير من الأطفال فرصة دعم مفضلاتهم والاستمتاع بالمباريات. وقال «ان الارجنتين دفعت عواقب ما حدث منذ عدة سنوات، واليوم لا يوجد مشجعون زائرون فى الملاعب ويتأثر الكثير من الناس بالعنف وآمل ان لا يصل الامر الى ذلك هنا فى المكسيك». في يوم المباراة 9 من بطولة كلاوسورا 2022، لعب مشجعو أطلس وكيريتارو دور البطولة في أعمال العنف التي خلفت 26 جريحًا واعتقال 27 شخصًا. قرر الدوري المكسيكي أن بارات كويريتارو لن تكون قادرة على حضور مباريات الإياب لمدة ثلاث سنوات والمباراة البعيدة لمدة عام, في حين أن تلك الموجودة في أطلس لن تكون قادرة على حضور المباريات البعيدة للأشهر الستة المقبلة. ويحتل الأطلس المركز الرابع في ترتيب بطولة كلاوسورا، حيث بلغ 18 نقطة من أصل 30 نقطة ممكنة مع فوز خمس مباريات وثلاث مباريات، وثلاث مباريات، وخسرت اثنتان. وصل فورش، هداف الفريق الأحمر والأسود، إلى 100 هدف في نهاية الأسبوع الماضي في المكسيك، وهو إنجاز كرسه لزملائه في كل من أطلس وسانتوس وفيراكروز، فرقه السابقة. واختتم قائلاً: «إن الأهداف بالنسبة لي مكرسة للفريق، لأشكر جميع زملائي في الفريق خلال هذه الإقامة في المكسيك الذين ساعدوني في تحقيق تلك الأهداف المائة، وأنا سعيد للغاية وآمل أن يأتي الكثير للاحتفال والاستمرار في إعطاء تلك الصيحات للشعب». رئيس ملغ/غب/كاف