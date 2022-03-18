ترتيب Apple: أكثر 10 أغاني استماع في الأرجنتين

لم يكن العرض الموسيقي مطلقًا واسعًا كما هو اليوم، لذلك من السهل على أكثر من شخص أن يشعر بأنه عفا عليه الزمن، ومع ظهور منصات مثل Apple، أصبح مواكبة الأنظمة الأكثر شعبية في الوقت الحالي أبسط.

زودت Apple لمستخدميها بقوائم تشغيل حيث يمكنهم التحقق من الأخبار والموضوعات التي تغزو الجمهور الأرجنتيني.

من reggaeton والبوب والقصص والموسيقى الإقليمية، هذه هي الأغاني الأكثر شعبية في الأرجنتين يوم الجمعة 18 مارس:

1. مارتي

أحدث شيء من قبل صوفيا رييس وماريا بيسيرا، مارتي، يذهب مباشرة إلى أعلى قائمة المفضلة. هل ستصل إلى الرقم الأول الثمين في التفضيلات؟

2.

3. تياغو PZK: جلسات موسيقى بارب، المجلد. 48

تياغو PZK: جلسات موسيقى Bzrp، المجلد. 48 العرض الأول اليوم في هذا الترتيب. نجاح Bizarrap و Tiago pzk يعطي الكثير للحديث عنه. جذاب ومثالي ومع الكثير من الإمكانات... ماذا يمكنك أن تسأل أكثر من أغنية؟

4. هذا بدأ للتو

5. Desperados

أحدث أغنية منفردة كتبها راو أليخاندرو وتشينشو كورليوني يُنظر إليها بالفعل على أنها كلاسيكية جديدة. يدخل Desperados اليوم بخطوة حازمة إلى قائمة الأغاني الأكثر الاستماع إليها على منصة البث هذه.

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7. الكعب الأحمر

مع اختلاف إيجابي 1, الكعب الأحمر من سيباستيان ياترا يواصل شق طريقه إلى أعلى المخططات. اليوم تحتل المرتبة السابعة. هل سيستمر في الارتفاع أم ستكون هذه نهاية تسلقه؟

8. القلب البارد (PNAU ريمكس)

9. مون أمور (ريمكس)

10. نايت فيل (الفذ. كروز كافونيه، أبهير هاثي، بيجو، EL IMA) ريمكس

سقطت ليلة (الفذ. كروز كافونيه, أبهير هاثي, بيجو, EL IMA) ريمكس من لا بانتيرا, كيفيدو وجوزيف لا يزال في المركز العاشر.

Apple في الحرب المتدفقة

Apple Inc. هي شركة أمريكية تنتج المعدات والبرامج الإلكترونية وتوفر أيضًا خدمات الصوت والفيديو من خلال منصات البث المختلفة.

إنها شركة تم اعتبارها منذ عدة سنوات واحدة من أكثر الشركات لفتًا للانتباه وقيمة في العالم. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، في أغسطس 2018، أصبحت Apple الطريقة الأولى لتحقيق رسملة تزيد عن 2 تريليون دولار؛ تجاوزت هذا العام 3 تريليون دولار.

من بين برامجها، تبرز Apple Music، والتي لها وظيفة السماح لمستخدميها بالوصول إلى الموسيقى والبودكاست.

من خلال خدمتها، يمكن لمستخدمي «la manzanita» الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30،000 قائمة تشغيل وملفات بودكاست مختلفة. مثل تلك المماثلة، يسمح لك بتنزيل الأغاني والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

أما بالنسبة لخدمة iTunes لمشاهدة المسلسلات والأفلام، فيمكن للمستخدمين التعرف في الوقت الفعلي على المحتويات والتوصيات ليس فقط للنظام الأساسي نفسه، ولكن أيضًا من القنوات أو الخدمات التي تقدمها، والتي يمكن الاستمتاع بها في الوقت الفعلي أو تنزيلها والاستمتاع بها بدون اتصال بالإنترنت.

من

بين العناوين التي تقدمها الشركة أكابولكو، التي أنتجها المخرج المكسيكي أوجينيو ديربيز؛ الخيول البطيئة، التي يظهر فيها الممثل غاري أولدمان؛ الدراما الكورية مثل Pachinko؛ سلسلة مثل The Snoopy Show، من بين أمور أخرى.

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