Apple Chile: أكثر 10 أغاني استماع في يوم الجمعة 18 مارس

وجدت الشركات في صناعة الموسيقى والفنانين على منصات البث بديلاً للأغاني للوصول إلى المزيد من الأشخاص والمزيد من البلدان، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك Apple، التي اكتسبت ميزة وتم وضعها بالفعل كواحدة من الطرق المفضلة لاستخدامها من قبل الجماهير التشيلية.

ومع ذلك، في مواجهة كتالوج موسيقي واسع، من السهل تفويت الأخبار أو أكثر الأغاني التي تم الاستماع إليها في الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أن Apple تقدم قائمة الأغاني التي يتم غزوها حاليًا لمستخدميها.

نترك لك القائمة أدناه:

1.

نجاح حصاد ULTRA SOLO هو مرادف لبوليما ويستكوست وبايلي. لذلك، ليس من المستغرب أن إنتاجه الجديد، المسمى ULTRA SOLO، ظهر لأول مرة في المقام الأول في ذلك الوقت. من آخر يمكن أن يتباهى بوجود العديد من النسخ عالية الجودة؟

2. ليلة واحدة في ميديلين

3.

أحدث شيء من El Jordan 23 و Standly, الرقص, يذهب مباشرة إلى المركز الثالث في قائمة المفضلة. هل ستصل إلى الرقم الأول الثمين في التفضيلات؟

4. MAMIII

5.

إذا تحدثنا عن المدللين من الجمهور، يجب أن نذكر راو أليخاندرو وتشينشو كورليوني. ربما هذا هو السبب في ظهور Desperados لأول مرة في الترتيب مباشرة في المركز الخامس.

6.

7. مكافحة الضفدع

8. ضع (الفذ. بايليتا, الشباب سيستر, جايرو فيرا, هاري ناخ, غابة, جوليانو سوسا & فرانكو الغوريلا) ريمكس

مع فرق مواتية من 1, ضعه (الفذ. بايليتا، يونغ سيستر، جايرو فيرا، هاري ناخ، فورست، جوليانو سوسا وفرانكو الغوريلا) ريمكس من بالبي إل شاماكو، إل باي ومارسيانيكي اليوم في المرتبة 8 على قائمة الأغاني المفضلة من قبل المستمعين.

9. آسف BB:/

أحدث أغنية من تايني, يُنظر إلى Bad Bunny و Julieta Venegas بالفعل على أنها كلاسيكية جديدة. Lo Siento BB://أدخل اليوم بخطوة حازمة إلى قائمة الأغاني الأكثر الاستماع إليها على منصة البث هذه.

10.

دور Sensual Baby Apple في عصر البث

Apple Inc. هي شركة أمريكية تنتج المعدات والبرامج الإلكترونية وتوفر أيضًا خدمات الصوت والفيديو من خلال منصات البث المختلفة.

إنها شركة تم اعتبارها منذ عدة سنوات واحدة من أكثر الشركات لفتًا للانتباه وقيمة في العالم. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، في أغسطس 2018، أصبحت Apple الطريقة الأولى لتحقيق رسملة تزيد عن 2 تريليون دولار؛ تجاوزت هذا العام 3 تريليون دولار.

من بين برامجها، تبرز Apple Music، والتي لها وظيفة السماح لمستخدميها بالوصول إلى الموسيقى والبودكاست.

من خلال خدمتها، يمكن لمستخدمي «la manzanita» الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30،000 قائمة تشغيل وملفات بودكاست مختلفة. مثل تلك المماثلة، يسمح لك بتنزيل الأغاني والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

أما بالنسبة لخدمة iTunes لمشاهدة المسلسلات والأفلام، فيمكن للمستخدمين التعرف في الوقت الفعلي على المحتويات والتوصيات ليس فقط للنظام الأساسي نفسه، ولكن أيضًا من القنوات أو الخدمات التي تقدمها، والتي يمكن الاستمتاع بها في الوقت الفعلي أو تنزيلها والاستمتاع بها بدون اتصال بالإنترنت.

من

بين العناوين التي تقدمها الشركة أكابولكو، التي أنتجها المخرج المكسيكي أوجينيو ديربيز؛ الخيول البطيئة، التي يظهر فيها الممثل غاري أولدمان؛ الدراما الكورية مثل Pachinko؛ سلسلة مثل The Snoopy Show، من بين أمور أخرى.

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