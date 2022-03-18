آن بيري، الكاتبة التي أدينت، في سن الخامسة عشرة، بقتل والدة صديقتها المقربة





المؤلف النيوزيلندي الشهير المعروف اليوم باسم آن بيري («جرائم شارع كاتر»، «موت شخص غريب»، «جريمة في قصر باكنغهام»، «المقابر البيضاء») كان يسمى في الأصل جولييت ماريون هولم، وكان لا ينفصل عن صديقتها وجارتها بولين باركر، إلى هذا الحد جاء الصداقة التي قرروا قتل أم بولين، الشرف ريبر.

انتهى القتل الوحشي الذي ارتكبه الزوجان المراهقان اللذان اعتبرا نفسيهما أفضل أصدقاء إلى فصلهما مدى الحياة.

بدأ كل شيء بعد ظهر يوم 22 يونيو 1954، عندما دعت جولييت وبولين أونور باركر، والدة بولين، للقيام بنزهة في فيكتوريا بارك، في مدينة كرايستشيرش؛ ساروا بعيدا، ورؤية أنه لا يوجد أشخاص يمكنهم رؤيتهم، أخذت بولين لبنة احتفظت بها في تخزين و ضرب والدتها.

كان يعتقد أنه بضربة واحدة سيكون كافياً أن تأخذ حياة والدته، ولكن، بالنظر إلى أنه قد ضربها فاقدًا للوعي فقط، ضربها ما مجموعه 45 مرة في الرأس. مع كل ضربة، توسلت هونورا وبكيت من أجل حياتها؛ ومع ذلك، فإن هذا لم يوقف الصديقين: كانت جولييت تحمل ذراعي الأم، بينما استمرت ابنتها في الضرب.

آن بيري في عام 2012 عبر ويكيميديا كومنز

في مذكراتها، كتبت بولين أنهم طلبوا من الناس الدعم، وأخبروا لهم قصة مختلفة عما حدث: «الرجاء المساعدة. سقطت أمي، وضربت رأسها على صخرة، وهي مغطاة بالدماء. أعتقد أنها ميتة»، صرخت الشابة للمارة.

في البداية، أعطتهم الشرطة الفضل وحاولت مساعدتهم، لكنهم لاحظوا في وقت لاحق أن أشياء كثيرة لم تتطابق، لذلك طلبوا من الصديقين أن يأتوا ويشهدوا. في الاستجواب الأول، اعترفت بولين.

وبالمثل، كانت مذكراتها تحتوي على العديد من عناصر التجريم التي عملت على ضمان إلقاء اللوم على الشابتين في قتل هونورا.

في 28 أبريل 1954 كتب: «الغضب ضد والدتي يغلي بداخلي. إنها أكبر عقبة في طريقي»، مما يدل على أنها تعتقد أنها، بقتل والدتها، سيكون لها الحرية. «لقد درسنا ذلك بعناية ونرتجف من الفكرة. بطبيعة الحال، نشعر بالتوتر قليلاً. لكن متعة الاستعدادات رائعة للغاية».

يعتقد البعض أن سبب غضب الشابة جولييت، مما أدى بها إلى ارتكاب جريمة القتل الفظيعة هذه، كان طلاق والدي جولييت، وبعد ذلك قررت السيدة هولم المغادرة مع عميل يدعى والتر بيري، بينما ترك والدها الأستاذ هولم منصبه في جامعة كانتربري، حيث ترك والدها البروفيسور هولم منصبه في جامعة كانتربري حيث أصبح رئيس الجامعة، وأعد عودته إلى لندن.

كانت هناك بالفعل خطط لجولييت للذهاب مع عمتها إلى جنوب أفريقيا؛ بولين، مع العلم بذلك، رفضت البقاء بدون صديقتها وأخبرت والدتها أنها تريد الذهاب معها، وهو ما رفضته السيدة هيوم. بعد ثلاثة أيام من هذه المناقشة مع ابنتها، كانت هونورا مستلقية ميتة في فيكتوريا بارك.

في 21 يونيو 1954 قبل ساعات من قتل والدتها، تنفيس بولين في مذكراتها: «أشعر بالحماس كما هو الحال عندما تعد حفلة مفاجئة. لقد دمرت والدتي كل الجمال، وسيقام الحدث السعيد بعد ظهر الغد. في المرة القادمة التي أكتب فيها في اليوميات، ستموت الأم. يا له من شعور غريب من المتعة!»

في 29 أغسطس 1954، بعد التحدث إلى الأطباء النفسيين والإدلاء بشهادتهم أمام السلطات، ثبتت إدانة الشابتين؛ تم إنقاذهما من الشنق، والذي كان في ذلك الوقت عقابًا لقوانين نيوزيلندا، ولكنتم احتجازهم في مركز. كما تم منعهم من التواجد، ولا حتى الكتابة لبعضهم البعض، وتم إرسال كل واحد إلى سجن مختلف، وبعد خمس سنوات، غادروا دون التواصل مرة أخرى.

أول من غادر كانت جولييت، التي اجتمعت مع عائلتها وذهبت إلى قرية والدتها، حيث أخذت لقب زوج أمها وأطلقت على نفسها اسم آن بيري؛ وهي الآن كاتبة ناجحة للغاية للروايات السوداء والقصص البوليسية.

كما غيرت بولين اسمها إلى هيلاري ناثان وذهبت للعيش في بريطانيا؛ وتشير المكتبة في القرية التي تعيش فيها إلى أنها قارئة شرهة.

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