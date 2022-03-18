احتفلت AMLO بمصادرة النفط وأصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة

قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه بحلول عام 2023 ستتمكن المكسيك من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين والديزل والتوربوزين بفضل بدء العمليات في مصفاة دوس بوكاس في تاباسكو، وإعادة تأهيل ست مصافي أخرى.

وأضاف أنه من أجل ضمان التكرير في هذه المصانع، ستتوقف المكسيك عن تصدير النفط الخام من نفس العام، حيث اعتبرت أنه من المتناقض بيع تلك المواد الخام وبالتالي استيراد الوقود. وأضاف أن بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) تمكنت من وقف التراجع في الإنتاج وعكسيه، وفي نهاية هذا العام سوف تستخرج 1.9 مليون نفط يوميا. '

خلال حفل الاحتفال بالذكرى 84 لمصادرة النفط، برر لوبيز أوبرادور إصلاحات الطاقة لأنها ستسمح للحكومة بالتحكم في إنتاج وتوزيع الطاقة، من أجل تلبية الطلب في السوق المحلية.

من مصفاة لازارو كارديناس في ميناتيتلان، فيراكروز، أكد لوبيز أوبرادور أنه في عام 1938 اتخذ الرئيس آنذاك لازارو كارديناس قرارًا بتأميم النفط وانتقد المحافظين الذين يعارضون حاليًا ملكية الدولة للمؤسسات الشعبية.

في 6 ديسمبر 2019، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس الدستوري للولايات المكسيكية المتحدة في جولة في بئر كيسكوي. (الصورة: الرئاسة)

بعد شكرحضور لازارو كارديناس باتل، منسق مستشاري رئاسة لوبيز أوبرادو ص، أشار رئيس السلطة التنفيذية إلى أن مصادرة النفط سمحت للمكسيك بالحصول على السيادة الاقتصادية وشدد على أن النفط أصبح محرك الاقتصاد.

وأكد رئيس السلطة التنفيذية أن الحكومات النيوليبرالية أظهرت ازدرائها لموارد الشعب وبعد الإفراط في استغلال حقول النفط مثل كانتاريل، تخلت عن بيمكس، لذلك في السنوات ال 14 الماضية كان هناك انخفاض في الإنتاج.

وفي هذا الصدد، أكد أنه منذ بداية إدارته تم تنفيذ خطة استثمارية لإنقاذ بيمكس وعلى الرغم من الأزمة غير المتوقعة الناجمة عن وباء فيروس كورونا الصحي، إلا أن شركة النفط لم توقف تدفق الموارد لمواصلة الاستكشاف في المياه الضحلة المختلفة. الحقول وآبار الأرض. لهذا السبب، تم عكس الانخفاض في الإنتاج، مشيرا إلى أن ما يقرب من 1.8 مليون برميل يتم استخراجها حاليًا يوميًا.

خلال الحفل نفسه، أكد أوكتافيو روميرو أوروبيزا، مدير شركة Petroleos Mexicanos (Pemex)، أن الإدارة الحالية لشركة لوبيز أوبرادور تتجه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشيرًا إلى أنه من 2018 إلى 2022، خفضت Pemex واردات البنزين والديزل من حوالي 800,000 برميل يوميًا إلى مجرد 436،000، تمثل 48٪ في اليوم. مائة.

وأشار إلى أنه من بين تلك 436 ألف برميل يوميا التي يتم استيرادها، يتم إنتاج حوالي 250،000 برميل في مصفاة دير بارك، التي حصلت عليها بيمكس بالكامل. وحول مصنع التكرير هذا، ذكر أنه يعمل حاليا بنسبة 89 في المئة من إجمالي طاقته.

وأكد مدير Pemex أنه بدعم من الجيش والبحرية والحرس النظري في مكافحة سرقة الوقود، تم تحقيق وفورات قدرها 165 مليار بيزو في ثلاث سنوات، على الرغم من أنه في هذا الموضوع اعترف رئيس سيدينا في وقت سابق أن هذه الجريمة لا تزال مشكلة للبلاد.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أنه في حكومته لم تكن هناك زيادة في أسعار الكهرباء أو زيادات كبيرة في أسعار البنزين. وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة المالية والائتمان العام يوم الجمعة أنه للأسبوع الثالث على التوالي، سيستمر التحفيز المالي للبنزين والديزل بنسبة 100 في المائة.

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