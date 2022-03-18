ألبرتو فوجيموري: من هو غريغوريو باركو، المحامي الذي قدم طلب الإحضار أمام المحكمة لتحرير الرئيس السابق

بعد قرار المحكمة الدستورية (TC) الذي أعلن المثول أمام المحكمة التي أطلقت سراح ألبرتو فوجيموري، الرئيس السابق سيغادر سجن باربادوس، الواقع في منطقة آيت، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، 28 مارس. كان المحامي جريجوريو باركو ألاركون هو الذي قدم هذا الاستئناف في عام 2020.

وقال محامي إيكينيو لقناة إن: «ليس لدي أي تعاطف مع الفجيمورية، ولكن مع المهندس ألبرتو أنا متعاطف من العام 90 إلى 95»، موضحا دوافعه لتقديم أمر الإحضار أمام المحكمة الذي يحرر الديكتاتور السابق بعد أن أعادت TC العفو الذي منحه له بيدرو بابلو كوزينسكي في عام 2017.

وفي مقابلة أخرى، مع الصحفي فرناندو ريسكو الذي بث على فيسبوك، قال باركو إنه نسي الدعوى القضائية وأنها «قضية تقنية وقانونية بحتة». وقال إنه لا علاقة له بألبرتو فوجيموري أو فويرزا الشعبي، على الرغم من أنه ذكر في المقابلة على قناة N أنه كان متعاطفًا مع رئيس الدولة السابق من «90 إلى 95″ وأنه أتيحت له الفرصة لزيارة الرئيس السابق في سجن باربادوس في عام 2013.

مقاتل القوة الشعبية

و على الرغم من كلماته, فإنه يظهر في سجل المنظمات السياسية التابع لهيئة المحلفين الوطنية لل انتخابات أن له انتمائه السياسي إلى حزب القوة الشعبية بقيادة كيكو فوجيموري, ابنة الديكتاتور السابق.

تم إدراج Iqueño كقوة شعبية متشددة منذ عام 2010 ويسجل الانتماء النشط. وبين عامي 2005 و 2017 كان في صفوف بيرو ممكن. لم يظهر باركو كممثل أو عضو في أي لجنة في أي من الأطراف. ذكرت صحيفة La República أنه على شبكاته الاجتماعية ليس لديه سوى وصف أنه «محام يعيش في إيكا».

باركو هو محام من الجامعة الوطنية سان لويس غونزاغا دي إيكا في عام 1999 وفي نفس العام تم تسجيله كعضو في نقابة المحامين إيكا، مع التسجيل النشط حتى الآن.

حكمت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في العفو عن ألبرتو فوجيموري. | الصورة: تكوين (Infobae)

كان هناك بالضبط أن Parco قدم لأول مرة في أبريل 2020 المثول أمام المحكمة الذي سيحرر ألبرتو فوجيموري. ورفضت محكمة العدل العليا طلبه، كما فعلت دائرة الطوارئ المشتركة، التي أيدت القرار. بعد شكوى من نفس المحامي، أرسل قاضي Iquénian الاستئناف إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ القرار.

لم تكن المرة الأولى. في عام 2013، حاول باركو حمل TC على قبول طلب الرئيس السابق للإفراج عنه، لكن القضاة رفضوا هذا المثول أمام المحكمة مشيرين إلى أنه «لا يمكن للمرء أن يدعي أنه سيتم إطلاق سراح الشخص المدان - أي الإفراج - كما لو أن الحكم القضائي قد تم أمده أو أن الحكم لم يكن. كانت فعالة».

التقى ألبرتو فوجيموري

وقال غريغوريو باركو، متحدثا إلى القناة N، إنه تحدث مع الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري في سجن باربادوس لأن «السيد غييرمو زاباتا دي لوناهوانا، كانيتي» أرسله إلى صياغة دعوى قضائية أعلن أنها غير مقبولة.

قال محامي إيكينيو إن المهندس المسجون كوّن صداقات في مصانع النبيذ والمزارع في لوناهوانا عندما كان رئيسًا للدولة، وكان أحدهم هو غييرمو زاباتا كاساس، صاحب مصنع نبيذ في المنطقة، على الرغم من أن أمر الإحضار الذي قدمه كان بمبادرة منه.

«أرفع الدعوى بصفتي الشخصية. لقد رأيت أن العفو الذي ولد كقانون بتوقيع بيدرو بابلو كوزينسكي، القاضي الجنائي يعلن أنه لاغ وباطل وهذا انتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة والقانون الدستوري».

«كان القاضي الجنائي الأعلى غير كفء، وليس لديه القدرة، لإلغاء قانون. و (مع حكم الخميس 17) حققت المحكمة الدستورية نفسها الفقه الدستوري الدولي، لأن العفو هو سلطة رئاسية».

جادل المحامي بأنه «عندما يريد شخص ما إلغاء قانون غير معطى، يمكن أن يتم ذلك من قبل قاض دستوري مع عملية غير دستورية أو بقانون آخر يلغي هذا القرار الأعلى».

وقال باركو إن فوجيموريست الوحيد الذي يعرفه هو عضو الكونغرس في فويرزا الشعبية، راؤول هوامان كورونادو، الذي يمثل إيكا وهو طبيب معروف في المنطقة.

وفي الختام، قال المحامي إن أمر الإحضار الذي قدمه «ليس سياسياً، وقد تم على أساس أكاديمي، وبصفة شخصية، وقد حققنا فقه وطني».

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