ألبرتو فوجيموري: كيكو فوجيموري يكسر صمته بعد إعادة العفو عن والده

تحدثت ابنة ألبرتو فوجيموري، كيكو فوجيموري، لأول مرة منذ أن تلقى والدها التصديق على العفو الممنوح لها في عام 2017 من قبل الرئيس السابق بيتر بول Kuczynski.

من خارج منزلها في سان بورخا، قالت المرشحة الرئاسية السابقة للصحافة إن الشيء الرئيسي بالنسبة لعائلتها في هذا الوقت هو ضمان صحة بطريرك الأسرة، وهو حساس و «هش للغاية».

«الآن أنا وإخوتي على دراية بمكان إقامة والدي. انظر أيضًا جميع تفاصيل الاستمرار في مراقبة صحتك. وسوف تتذكرون، قبل بضعة أيام، أنه كان يعاني من أزمة الرجفان الأذيني، جنبا إلى جنب مع التليف الرئوي، لأن وضعه هش للغاية».

«الآن بعد أن أصبح في مسؤوليتنا، سوف نتأكد من أن صحته تخضع للسيطرة إلى حد ما. (...) في هذه الساعات أو الأيام، علينا أن نرى المكان أو المكان، الفحوصات الطبية، لأننا نعلم أنه أجرى فحصًا طبيًا. سنحاول تأجيله، ولكن ليس لفترة طويلة. بالنسبة لنا، فإن أهم شيء هو صحة والدي».

على حكم المحكمة الدستورية (TC)، الذي منح المثول أمام المحكمة للرئيس السابق بفضل أصوات القضاة خوسيه لويس ساردون وإرنستو بلوم وأوغوستو فيريرو، زعيم Fuerza Popular , إنهم يتوقعون بحذر تنفيذ الإجراء البيروقراطي حتى يتم تنفيذ حرية و الده في الأيام المقبلة.

«كعائلة، الأمر متروك لنا لانتظار الخطوات التالية. لقد استمعت إلى المحامين، الدكتور ناكاساكي والدكتورة رييرا، بأن القرار سيصدر. واتصور انه فى الايام القادمة يجب ان يذهب هذا القرار الى القضاء ومن ثم يجب تنفيذه من خلال المعهد الوطنى للاسجون فى بيرو».

أما بالنسبة للتعليقات السلبية التي تلقتها بسبب عفو والدها, قالت كيكو فوجيموري إن المنتقدين «لهم الحق» في التحدث عنها واختاروا عدم التعليق على هذا الموضوع.

«في الوقت الحالي لن أخوض في جدل. كما ستفهمون، كعائلة، نحن ممتنون لله، بشكل أساسي، لأن هذا القرار هو قرار عدالة بعد عدة سنوات كنا نتوق إليه وننتظره. وقبل كل شيء، بسبب سنوات والدي وبسبب حالته الصحية».

وأخيرا، كشف تفاصيل كيف تلقى والده خبر حريته: «تمكنت من التحدث معه. اتصل بي، تلقى بحذر (فشل TC). وقبل كل شيء، طلبنا منه الكثير من الصفاء، لأنه الآن علينا أن نعتني بقلبه بشكل كبير».

يتزامن ذلك قبل ساعات فقط من قبل محامي الرئيس السابق، سيزار ناكاساكي، الذي علق بأن فوجيموري فوجيموري حافظ على صمت طويل عندما علم أنه حر مرة أخرى.

«لقد تحدثت للتو إلى الرئيس فوجيموري وأبلغته بالحكم الشجاع والتاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية بالأغلبية، (...) كان لديه صمت عميق وأعطينا بعضنا البعض عناقًا كبيرًا، وأقول له أن يستمتع بلحظة السعادة هذه. لم يكن يعرف الأخبار، سمعتها منك، الصحافة، تخيله؟» قال لوسائل الإعلام خارج سجن باربادوس.

«(عندما سمع خبر عفوه) شعر الرئيس بسعادة غامرة، يتم قياس الضغط. ومن الواضح أنه شعر بارتياح كبير لأنه، كما تحدثنا بالفعل مع الرئيس، كان من الظلم تماما أن يموت في السجن. هذه ليست قضية إفلات من العقاب، فقد ظل في السجن لسنوات حتى الآن، ولا يتعلق الأمر بتجنب العقاب، وما يتعلق بتقييم ما إذا كان الإنسان أن يموت الرجل في السجن»، وتابع.

وتجدر الإشارة إلى أن ألبرتو فوجيموري سيبقى حتى الأسبوع المقبل في سجن باربادوس الواقع في منطقة آتي، حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما.

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