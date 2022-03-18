ألبرتو فوجيموري: محكمة البلدان الأمريكية تحدد الموعد النهائي لولاية بيرو لإرسال ملاحظات بشأن الحكم لصالح الرئيس السابق

وقد أخطرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بيرو بأن لديها مهلة لتقديم ملاحظاتها بشأن حكم المحكمة الدستورية (TC) لصالح الإفراج عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري.

وبهذا المعنى، يتعين على دولة بيرو، على الأكثر، حتى 25 مارس، تقديم تقرير عن «التدابير المؤقتة وإبلاغ المحكمة الدستورية على الفور».

«يحدث هذا في سياق قضيتي باريوس ألتوس ولا كانتوتا، بعد أن قدمت أسر الضحايا وممثلوهم إجراءات مؤقتة في مواجهة احتمال الإفراج عن الرئيس السابق في الأيام المقبلة، الذي أدين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وبقية الرسالة يقرأ.

المصدر: محكمة البلدان الأمريكية.

وهذا يعني أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تعترف بطلب ضحايا باريوس ألتوس ولا كانتوتا أن تتم معالجتها، وتطلب من دولة بيرو الامتثال للإبلاغ عن حكم TC الذي منح فوجيموري فوجيموري المدان الحرية.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الثقافة السابقة، جيزيلا أورتيز، أنه بعد الموعد النهائي، فإن البلدان الأمريكية سترد محكمة حقوق الإنسان إذا انضمت إلى طلب جلسة استماع لمراقبة التصديق على عفو الرئيس السابق.

«بمجرد عقد جلسة الاستماع، والتي يمكن أن تكون افتراضية أو وجهًا لوجه في كوستاريكا، تستغرق المحكمة وقتًا لإصدار قرار. ونحن نعلم أن هذه القرارات لا تذهب مباشرة إلى المحكمة الدستورية، بل إلى دولة بيرو ككل، وهي الدولة التي تقدم لها توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي أن تتصرف بها لضمان الحق. وقال الممثل الآخر للأقارب في قضية لا كانتوتا إن هذا عادة ما يستغرق 15 يومًا أو شهرًا أطول».

وتابع «في الوقت نفسه، علينا أن نواصل التعبئة لأعضاء المحكمة الدستورية، الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، لكي يدركوا أن هناك أيضا مواطنا يقظا هنا يهتم بقراراتهم ويرفض مثل هذه المواقف التي تم التفاوض عليها مع الفوجهيمية».

من جانبها، أشارت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في بيان على حسابها على تويتر، إلى أن قرار لجنة حقوق الإنسان أعاق الامتثال لالتزامات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان).

«تعرب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء قرار المحكمة الدستورية الذي يأمر بالإفراج عن ألبرتو فوجيموري. ويؤثر ذلك على حق الضحايا في العدالة ويعيق الامتثال للالتزامات الدولية لمحكمة البلدان الأمريكية في قضيتي كانتوتا وباريوس ألتوس».

كما أشار إلى أن «الجرائم ضد الإنسانية تصبح مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتشكل جريمة خطيرة جدا لكرامة الإنسان وإنكارا صارخا للمبادئ الأساسية المكرسة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لذلك يجب ألا تمر دون عقاب».

تجدر الإشارة إلى أن فوجيموري فوجيموري سيغادر سجن باربادوس في الأيام المقبلة ليكون مجانيًا تمامًا بفضل إعادة العفو الممنوح في 24 ديسمبر 2017 من قبل الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي لأسباب إنسانية.

«هناك إجراءات إدارية يجب اتباعها. و أقدر أنه سيتم إطلاق سراحه يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع التالي. وقال الدفاع عن رئيس الدولة السابق، المحامي إيليو رييرا، «نحن في انتظار الإخطار وفقا لذلك، ولكن يتم إجراء بعض التنسيق بشأن القضايا الإدارية».

استمر في القراءة