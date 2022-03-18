تم إنقاذ حوالي 130 شخصًا أحياء من مسرح ماريوبول الذي تم قصفه

أوديسا (أوكرانيا)، 18 مارس تم إنقاذ 130 شخصا على الأقل أحياء من ملجأ القنابل الذي بني تحت مسرح الدراما في مدينة ماريوبول الأوكرانية، قبل يومين في هجوم تنسبه كييف إلى الجيش الروسي. عرضت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، يوم الجمعة هذه البيانات عن إجلاء الأشخاص المحاصرين في المباني التي تعرضت للهجوم يوم الأربعاء في هذه المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا، على شواطئ بحر آزوف، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس - أوكرانيا. وقال دينيسوفا، الذي لم يحدد المزيد عن عدد الأشخاص المحاصرين ووضعهم، «في هذا الوقت، نعلم أنه تم إجلاء 130 شخصا، ولكن وفقا لبياناتنا، هناك أكثر من 1300 شخص في هذه الأقبية، في ملجأ القنابل هذا». وأضاف المفوض الأوكراني، الذي أوضح أيضًا أن فرق الإنقاذ تواصل العمل على الفور، «نصلي من أجل أن يكون الجميع على قيد الحياة، ولكن في الوقت الحالي لا توجد معلومات عنهم». يضم المسرح، الذي تم تدميره بالكامل، قبوًا كان، وفقًا للسلطات الأوكرانية، يعمل بانتظام كملجأ لما بين 1000 و 1200 شخص. وأبلغت السلطات المحلية عن تدمير المبنى، ولكن منذ ذلك الحين لم يكن من الممكن تأكيد عدد الأشخاص الذين قد يكونون فيه وقت التفجير. وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، قال النائب الأوكراني دميترو غورين، الذي يقع آباؤه محاصرون في تلك المدينة، يوم الخميس إن معظم اللاجئين في المسرح «نجوا»، وعثروا على أكثر من ألف امرأة وطفولة محاصرين في الطابق السفلي من المبنى المدمر. ماريوبول, مدينة يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة, تحت الحصار من قبل القوات الروسية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ولا يوجد لديها أي إمدادات أساسية من الغذاء, دواء, مياه الشرب, الغاز أو الكهرباء. وقال دينيسوفا في تصريحات استنسختها وكالة Ukrinform ان ما يقرب من 70 في المائة من منازل المدينة تضررت بسبب التفجيرات ولن يتمكن بعضها من الترميم، مشيرا الى انه قد يكون هناك عدد كبير من الضحايا تحت انقاض. «بالطبع، تم تدمير البنية التحتية بأكملها. نحن بحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، لأن الناس كانوا في الطوابق السفلية لمدة 17 يومًا بدون طعام. هناك نقص في الخبز. لذلك من المهم للغاية أن يكون هناك اتفاق حول نقل المساعدات الإنسانية». نفت السلطات الروسية أن جيشها كان مسؤولاً عن الهجوم على المسرح.