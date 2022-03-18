التجارة تصبح فنًا في «بيرسونا» لتمثيل أوروغواي في البندقية

مونتيفيديو, 18 مارس تكريم حرفة الخياطة حتى يصبح الفن هو ما فعله الأوروغواي جيراردو غولدواسر, الذي, مع مشروعه «بيرسونا», سيمثل بلد أمريكا الجنوبية في الطبعة 59 من المعرض الفني الدولي لبينالي البندقية. تركز علاقات الجسم ومشاركة الخياطة والأنماط والقوالب على تصميمها، كما أوضح الفنان لوكالة EFE يوم الجمعة بعد عقد مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة الأوروغواي في مونتيفيديو، مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم والثقافة (MEC) . «يتكون المشروع بشكل أساسي من تركيب أربعة أعمال. قال غولدواسر، المولود في مونتيفيديو في عام 1961، إن عملاين ينتميان بالفعل إلى ذخيرة عملي طوال هذه السنوات وعملان جديدان ومصممان خصيصًا للجناح». أخبر الفنان، المعروف بالجمع بين الخياطة والعنف والفن المعاصر في عمله، عن علاقته بهذه الحرفة، والتي تسمح لنا، من خلال إبداعاته، برؤية التوتر وتبدد الشخصية المعيارية في خط من التفكير. «كان جدي محظوظًا بما يكفي لقضاء 16 يومًا في معسكر الاعتقال (النازي) في بوخنفالد في عام 1938. لحسن الحظ، في ذلك الوقت، كانت وكالة مساعدات تغادر البلاد قد سمحت له بالفعل بمعالجة أوراق الخروج. ولكن لمدة 16 يوما كان قادرا على البقاء على قيد الحياة من خلال كونه خياط وصنع الزي النازي في ذلك الوقت». أخيرًا، أوضح أنه لا يزال يتذكر عندما صنع والده وعمه الملابس وشدد على أنه من نقطة البداية لتلك التجارة في مشروعه، وجد أنه من المثير للاهتمام للغاية أن هذا هو «الهيكل» ليتمكن من قول شيء ما في مجال الفن. من جانبه، احتفل وزير التعليم والثقافة في أوروغواي، بابلو دا سيلفيرا، خلال المؤتمر الصحفي بأن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ستعود إلى بينالي البندقية وشدد على أنها «تتمتع بامتياز» كونها واحدة من الثلاثة في أمريكا اللاتينية التي لديها جناح دائم هناك. واختتم قائلاً: «أنا شخصياً أحب أن هذا هو ما نقدمه، لأنني أعتقد أنه بطريقة ما، ليس فقط عرض عمل ذو جودة عالية، ولكن عرض شيء أوروجواي اني للغاية». «بيرسونا»، عمل غولدواسر، يذهب إلى البندقية تحت إشراف بابلو أوريبي ولورا مالوسيتي، وتم اختياره من خلال مكالمة مفتوحة في عام 2021 من قبل المديرية الوطنية للجنة الاقتصادية لأوروبا والمعهد الوطني للفنون البصرية واللجنة الوطنية للفنون البصرية ودعم إدارة تدويل ثقافة أوروغواي. وتنظم النسخة التاسعة والخمسين من معرض البندقية الدولي للفنون من قبل الإيطالية سيسيليا أليماني (ميلانو، 1977) بعنوان «حليب الأحلام» لكتاب الفنانة البريطانية ليونورا كارينغتون (1917-2011)، التي هاجرت إلى المكسيك في الخمسينات. رئيس scr/سم/لا (صورة) (فيديو)