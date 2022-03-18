طاقم روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا

وكان ثلاثة من رواد الفضاء الروس قد أقلعت يوم الجمعة على صاروخ سويوز متوجها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) وسط توترات قوية بين موسكو والدول الغربية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر ان الطاقم المكون من قائدها اوليج ارتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرجى كورساكوف قد اقلع فى الساعة 15H55 بتوقيت جرينتش من قاعدة فى قازاقستان وسيتوجه ثلاث ساعات الى محطة الفضاء الدولية حيث سيقابله فريق من روسيين واربعة امريكيين ومالمانى واحد.

حتى وقت قريب، كان التعاون الفضائي بين روسيا والدول الغربية أحد المجالات القليلة التي لم تعاني كثيراً من العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ومع ذلك، بدأت التوترات في الظهور، خاصة بعد أن عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القومي ديمتري روغوزين رئيسًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في عام 2018.

هذا الأخير يظهر بانتظام دعمه لما تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

«لنا! لأول مرة منذ سنوات عديدة، هو طاقم روسي بالكامل»، رحب بنفسه على تويتر قبل ساعات من الإطلاق.

وفي الآونة الأخيرة، أكد أن العقوبات الغربية التي فرضتها أوكرانيا على موسكو يمكن أن تؤدي إلى انهيار محطة الفضاء الدولية.

ووفقا له، فإن تشغيل السفن الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية سوف تتأثر بالعقوبات، والتي ستؤثر على الجزء الروسي من المحطة.

ونتيجة لذلك، قد يؤدي ذلك إلى «الحرق» أو «هبوط» محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن»، كما حذر في 12 مارس.

تستخدم دفاعات السفن الروسية التي رست في المحطة لتصحيح مدار الهيكل الفضائي.

يتم تنفيذ هذا الإجراء عشر مرات في السنة لإبقائه على الارتفاع الصحيح، أو لتجنب الحطام الفضائي في طريقه.

أكد يوم الاثنين جويل مونتالبانو، مدير برنامج المحطة لوكالة ناسا، أن الأمريكيين وحدهم لا يملكون هذه القدرة.

واضاف «ان المحطة الفضائية صممت على مبدأ الترابط (...) انها ليست عملية يمكن فيها لمجموعة ان تنفصل عن الاخر».

«في الوقت الحاضر، ليس هناك ما يشير إلى أن شركائنا الروس يريدون القيام بالأشياء بشكل مختلف. لذلك، نخطط لمواصلة العمليات كما نفعل اليوم».

- الميدالية المرفوضة -

كما كان روغوزين لديه سجاد افتراضي مع الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة الفضاء سبيس إكس، الذي تحدى فلاديمير بوتين يوم الاثنين من خلال عرض عليه «معركة رجل لرجل» مع أوكرانيا كمقامرة على تويتر.

«إيلون، اخرج من الحمام حتى نتمكن من التحدث قليلاً»، غرد روغوزين، في إشارة إلى رسالة من القطب الأمريكي قال فيها إنه يكتب ما لا يقل عن 50٪ من تغريداته على «عرشه الخزفي».

على متن محطة الفضاء الدولية، تجنب رواد الفضاء الروس ورواد الفضاء الأمريكيون الحديث عن الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الآلاف وتسبب في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أصبح رائد الفضاء مارك فاندي هي موضوع طعم روسي: نشر Roscosmos مقطع فيديو يقول فيه إن الأمريكي يمكن أن يبقى على محطة الفضاء الدولية بدلاً من العودة إلى الأرض على متن صاروخ سويوز في 30 مارس.

رد سكوت كيلى، رائد فضاء ناسا الذى حطم مارك فاندى هاى رقمه القياسى لايام متتالية فى الفضاء هذا الاسبوع، على النكتة برفضه ميدالية منحتها له الحكومة الروسية.

آخر لقاء في التعاون الفضائي، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يوم الخميس أنها ستوقف البعثة الروسية الأوروبية ExoMars وتبحث عن بدائل لإطلاق أربع بعثات أخرى بسبب الهجوم في أوكرانيا.

وصف ديمتري روغوزين هذه الحقيقة بأنها «مريرة» وأكد أن روسيا ستكون قادرة على تنفيذ هذه المهمة بمفردها في «بضع سنوات».

cr/rl/هاس/جس//أوك/أوك/البلوط