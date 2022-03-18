82-70. إكسوم تحجب قيامة النجم الأحمر

برشلونة، 18 مار بارسا، بعد التمتع 23 نقطة دخل في بداية الربع الثالث، ارتكب التهور في قتل النجم الأحمر الصربي، الذي شدد المباراة في المرحلة النهائية (78-70، min.37)، ولكن دانتي إكسوم، مع 11 من 13 نقطة له في الربع الرابع، يميل التوازن هذا الجمعة في بالاو بلاوجرانا (82- 70). ثلاثة عشر نقطة دون أن تفشل من قبل نيكولا ميروتيك (هداف 19 هدفا) وضع برشلونة قبل نهاية الربع الأول (22-15) والعلاقة بين روكاس جوكوبيتيس وبراندون ديفيز (10 أهداف كل في الفترة الثانية) تسدد بارسا (42-21، دقيقة 16)، الإيرادات التي وصلت إلى 23 نقطة (57-34، دقيقة. 34، دقيقة .16) .24). ومع ذلك، فإن النجم الأحمر لم يستسلم أبدا، والجمع بين العدوانية الدفاعية المتجددة ونجاح أوغنجين دوبريك (17 نقطة)، عاد إلى المباراة (67-59، min.33)، لكن برشلونة حصد أسنانه في المرحلة النهائية لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بين جميع المسابقات. بالإضافة إلى الضحايا المعروفين بالفعل في فريق بارسا للحارس كوري هيغينز ومركز بيير أوريولا بسبب الإصابة، انضم في اللحظة الأخيرة بسبب غياب مركز سيرتاك سانلي بسبب آلام أسفل الظهر. احتل مكانه في المكالمة النيجيري '5' جيمس نناجي، 17 عامًا. على الرغم من أن النجم الأحمر بدأ بخماسية عالية جدًا، حيث يزيد أربعة لاعبين عن مترين، إلا أن Barça انفجرت سرعتها لتسجيل الاختراقات بسهولة (8-5، min.3). رد الفريق الصربي بدفاع أكثر عدوانية على القدر، مما أجبر أربع خسائر وسجل في المرحلة الانتقالية (8-11، دقيقة 5)، ولكن العلاقة بين نك كالاثيس والمعصوم نيكولا ميروتيك، الذي سجل 13 نقطة في الربع الأول دون أن يفوتك تسديدة، وضع برشلونة في المقدمة (22-15، دقيقة 10). بقيادة فريق كاتالوني في الدفاع من قبل سيرجي مارتينيز الذي محو الرقم الزائر، نيكولا كالينيتش، جفف الفريق الكاتالوني هجوم البلقان (4 خسائر متتالية، 3 سرقات من قبل مارتينيز) وكان عاصفة هجومية (42-21، دقيقة 16). الشراكة بين Rokas Jokubaitis الكهربائية (10 نقاط و 5 مساعدة في هذه الفترة) والنشر المادي لبراندون ديفيز (10 نقاط في الربع الثاني) جعلت بالاو بلاوجرانا المتفرجين يهتز, خاصة في اثنين من «زقاق oops» بلغت ذروتها من قبل الأمريكي في تمريرة الليتوانية. ذهب جاسيكيفيسيوس، الذي أعطى الراحة خلال الربع الثاني إلى Mirotic و Calathes و Nico Laprovittola، إلى الاستراحة منزعجًا إلى حد ما من أعراض الاسترخاء في صفوفهم (47-32). أدت العودة إلى مسار المبتدئين إلى تقويم الوضع (57-34، min.24)، مع دور بارز من Rolands Smits (8 نقاط في الربع الثالث)، ولكن انخفاض دفاعي جديد تسبب في الدعوة إلى صفوف Jasikevicius (59-44، min.26)، الذي خففت السقوط على الرغم من فشل برشلونة في تسديدة خارجية (65-51، دقيقة 30). رفعت سلة من نيت ولترز الإنذارات في بداية الربع الرابع (67-59، min.33)، إيقاظ أعلى نسخة من بالاو بلاوجرانا، تلك التي لديها نهائيات ضيقة أعطاها الكثير من الأفراح التي أعطتها هذه الدورة. لم يعط النجم الأحمر ذراعه للتحريف (78-70، min.37)، ولكن اختراق دانتي إكسوم، الذي تولى المسؤولية في الهجوم كونها لا يمكن وقفها في الاختراقات، متفاوتة التوازن جنبا إلى جنب مع التحسن الدفاعي برشلونة (82-70). - ورقة فنية 82 - برشلونة (22+25+18+17): كالاثيس (6)، لابروفيتولا (3)، إكسوم (13)، ميروتيك (19)، سميتس (8) - الفريق الأولي-، سيرجي مارتينيز (-)، أبرينز (2)، كوريك (3)، ديفيز (12)، جوكوبيتيس (10)، ناجي (2)) وهايز ديفيس (4). 70 - النجم الأحمر (15+17+19+19): ولترز (4)، كالينيتش (5)، دوبريك (17)، دافيدوفاك (2)، ميتروفيتش (9) -بدء الفريق-، إيفانوفيتش (13)، لازاريفيتش (4)، لازيتش (-)، ماركوفيتش (7)، أبيض (4) وكوزميك (5). الحكام: أوليغ Latisevs (LET)، جوزيف بيسانغ (FRA) وتوماس تراويكي (POL). الحوادث: مباراة الجولة الثلاثين من الدوري الأوروبي لعبت في بالاو بلاوجرانا في برشلونة أمام 5,728 متفرج. رئيس 1012041 xsf/ism