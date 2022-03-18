حكم على قتل الإناث المكسيكي البالغ من العمر 72 عامًا بالسجن مدى الحياة

مكسيكو سيتي, مارس 18 أندريس «ن», مسلسل قتل نسائي مكسيكي, حكم عليه يوم الجمعة بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل امرأة بعد أن علم يوم الخميس أنه أدين. «حصل مكتب المدعي العام لولاية المكسيك (FGJEM) على حكم بالسجن مدى الحياة على أندريس فيلومينو مندوزا سيليس، بتهمة قتل الإناث التي وقعت في بلدية أتيزابان، في مايو 2021،» مكتب المدعي العام لولاية المكسيك شارك في بيان. بالإضافة إلى عقوبة السجن مدى الحياة، يجب على أندريس «N» دفع 448,100 بيزو (حوالي 22,006 دولار) كغرامة و 1.34 مليون بيزو (65,807 دولار) كتعويض عن الضرر. وعقدت جلسة الاستماع في المحاكم الجنائية لبلدية تينانغو ديل فالي. وقعت جريمة قتل رينا «N» التي أدين بسببها في مايو 2021. وأوضح أن «هذا الشخص أدين بارتكاب هذه الجريمة التي ارتكبت في 14 مايو 2021، في شكوى امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، قُتلت وتقطيع أوصالها داخل مبنى في كالي مارغريتاس، في حي لوماس دي سان ميغيل، في أتيزابان، الذي كان يسكنه الشخص المحكوم عليه الآن». مكتب المدعي العام. تم القبض على الرجل في يونيو الماضي في بلدية Atizapán، في ولاية المكسيك الوسطى. صدمت القضية البلاد لأن القاتل المزعوم كان سيعترف بأنه ارتكب أكثر من 30 جريمة في العقدين الماضيين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. عثرت السلطات على أكثر من 4300 بقايا هيكلية من 19 جثة مختلفة، تم تحديد ستة منها. وقال مكتب المدعي العام في حزيران/يونيو «نتيجة للتحقيقات التي أجريت حتى الآن، كان من الممكن إثبات أن هذا الموضوع يمكن أن يكون مرتبطا بقتل أشخاص آخرين». اندلعت الفضيحة حيث واجهت المكسيك - وتواجه - أزمة عنف جنسي مع مقتل أكثر من 10 نساء كل يوم، وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. سجلت الحكومة المكسيكية 1,004 ضحايا لقتل الإناث في عام 2021، وكذلك جريمة القتل بدافع العنف بين الجنسين، بزيادة 2.66٪ عما كانت عليه في عام 2020. رئيس منظمة العفو الدولية /jmrg/jrh (صورة)