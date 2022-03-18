1-1. جيتافي ينجو من حصار أثليتيك في الدونية

رامون أوروسا تعادل بلباو (إسبانيا) و18 مار أثليتيك كلوب وخيتافي بهدف في سان ماميس في مباراة بأهداف من إينيس أونال ويوري بيرتشيش في الشوط الأول والتي فشل فيها الفريق المضيف في الاستفادة من أرقام الدونية الزائرة بسبب طرد خورخي كوينكا في الربع الأخير من المباراة. لقد كان اشتباكا بين هيمنة بلباو الواضحة، على الرغم من أنه ربما ضد أحد عشر أكثر من عشرة، حيث تمكن ديفيد سوريا من الفوز بطلقات إيناكي ويليامز، التي نفى ضد الهدف، ودانيال فيفيان. بهذه النتيجة, يرى أتليتيك مدى صعوبة التأهل الأوروبي الذي يطمح إليه والذي يتبقى مؤقتًا ست نقاط, ويكتسب خيتافي الأكسجين في معركتهم لوضع الأرض في المنتصف مع الهبوط, التي يهربون منها للحظات إلى خمس نقاط. مثل الموسم الماضي، ذهب خيتافي قبل أن يجلس المتفرجون في مقاعدهم. على الرغم من أن هذه المرة أكثر من دقيقتين بقليل التي استغرقها Enes Ünal لفتح التسجيل لم تكن مثل 19 ثانية بالكاد التي قام بها مارك كوكوريلا في ذلك الوقت. أنهى الكبش التركي، قبل الدفاع عن الوطن، صليبًا من يمين دجينيه في اللعب الثاني بعد الركن الأول من المباراة. على الرغم من أن الرأس، أدناه، لم يخرج بإحكام شديد على العصا، إلا أنه خرج قويًا جدًا وصعبًا للغاية بالنسبة لـ Unai Simón. من هناك، اتخذ الصدام طريقًا غريبًا، حيث سيطر عليها أتليتيك بوضوح وأحيانًا، على الرغم من الأخطاء العديدة في التمريرات في المواقف دون الكثير من التعقيدات، خاصة من De Marcos و Yeray و Vesga. في الوافدين الأوائل, اثنان من ويليامز, اثنان آخران من Vesga وواحد من Berenguer, افتقر أتليتيك إلى الحافة ولم تكن الفرص واضحة حتى بعد خط الاستواء في النصف الأول. ومن المثير للاهتمام بعد أن استجاب خيتافي بتسديدة متقاطعة من Ünal. كانت أول مناسبة كبيرة باللونين الأحمر والأبيض رأس فيفيان, في مسرحية مجموعة من القطع, أجاب بشكل جيد بالوبالوس من قبل سوريا. في الثانية، جاء السحب. هدف يوري في أسلوبه، ركوب على اليسار، يميل على زميل في الفريق، هذه المرة ويليامز، وتسديدة نهائية قوية إلى الشباك. طلقة أخرى من قبل ويليامز، رفضتها سوريا، ويمكن أن تكون لقطة متقاطعة من داخل منطقة فيفيان 2-1. كما تعرض للتهديد من قبل اثنين من الإجراءات الأخرى من قبل ويلامز. كلاهما، ومع ذلك، يتسللان. مثل السابق، لا يزال مع 0-0، حيث وضع أوسكار سيمون على المحك. رأس لم يربط بشكل جيد وليامز فتح الشوط الثاني الذي احتل فيه VAR مركز الصدارة. ألغى ذلك عن طريق التسلل 1-2 التي سجلها ألينيا على كرة من داميان إلى الدفاع المحلي الجاهل. في وقت لاحق، من غرفة VOR طلب من جيل مانزانو مراجعة عقوبة كان قد أشار إليها من أوليفيرا إلى سانسيت، الذي في النهاية تم تلويثه على حافة منطقة الجزاء. ولكن مع الطرد إلى كوينكا بدلاً من الأصفر بسبب الدخول قبل إجراء أوليفيرا، والذي لم يعتبر في النهاية يعاقب عليه القانون. توقف كوينكا في خطأ سانسيت كونه المدافع الأخير. مع دونية خيتافي، اشتد حصار بلباو، والذي لم يترجم في بعض الأحيان. الوحيد الواضح، رأس آخر من فيفيان صدت بشكل جيد من قبل سوريا. - ورقة فنية: 1 - رياضي: أوناي سيمون؛ دي ماركوس (بيتكسارومان، m.89)، فيفيان، يراي، يوري؛ بيرينغور، فيكتور (نيكو ويليامز، m.72)، فيسغا، مونياين (سيرانو، m.89)؛ سانسيت (راؤول غارسيا، m.78) وإنياكي ويليامز (فيلاليبر، m.78). 1 - خيتافي: سوريا؛ داميان، جين، ميتروفيتش، كوينكا، أوليفيرا؛ ألينيا (خوان إغليسياس، m.87)، غونزالو فيلار، أوسكار (حسنا، m.78)؛ ساندرو (بورخا مايورال، m.73) وإينيس أونال (ماتا، m.87). الأهداف: 0-1، م 3: إينيس أونال. 1-1، م 29: يوري. الحكم: يسوع جيل مانزانو. طرد كوينكا، في الدقيقة 65، لإطاحة سانسيت، كونه المدافع الأخير؛ ويانكتو، للاحتجاج من مقاعد البدلاء، في 90. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر بطاقة صفراء للسكان المحليين فيسغا (m.79)، Petxarroman (m.93) ويراي (m.96)، والزوار ميتروفيتش (m.25)، أونال (m.32)، دجينيه (m86)، ماتا (m.93) وداميان (m.97). الحوادث: مباراة LaLiga Santander 29 مباراة لعبت في سان ماميس أمام 37,367 متفرج. رئيس جول/إسم (صورة)