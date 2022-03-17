مع موريل كبداية، هزم أتالانتا باير ليفركوزن والتقدم إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

تبتسم أتالانتا مرة أخرى في بطولة قارية. تقدم الفريق الذي يلعب فيه لويس فرناندو موريل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بعد قتال وثيق مع باير ليفركوزن، حيث كان الكولومبي أحد الأبطال.

في المحطة الأولى، في ملعب جيويس، فاز النادي الإيطالي على الألماني 3-2، بهدفين من مواطن سانتو توماس (أتلانتيكو). وفي 17 مارس، في BayArena، فاز مرة أخرى على لوحة النتائج، فقط بسبب أدنى فرق: الشخص الذي سجل هو الإيفواري جيريمي بوغا، الذي وصل إلى بيرغامو في سوق الانتقالات الشتوية؛ لعب موريل حتى الدقيقة 78، عندما حل محله ماتيو بيسينا.

بالنسبة لفريق بيرغامو، فإن التأهل لجولة الدوري الأوروبي 16 يشبه البلسم، نظرًا لأنه تم القضاء على هذه الحملة في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفي الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، لذلك نفد حصصهم للبطولات القارية للموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أتالانتا، مثل بقية التصفيات، ستلتقي بمنافسيها يوم الجمعة 18 مارس، عندما يتم قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. الفرق الأخرى في هذه المرحلة من البطولة هي: لايبزيغ، برشلونة، رينجرز وبراغا. ونحن ننتظر ما سيحدث بين بورتو وليون؛ أينتراخت فرانكفورت وبيتيس ووست هام وإشبيلية (الالتزامات المتنازع عليها بعد ظهر اليوم).

واحدة من أصعب الضربات لأتالانتا في عام 2022 كانت إصابة دوفان زاباتا، والتي لم يتمكن من لعب سوى التزام واحد لها، خاصة بالنظر إلى أنه في النصف الأول من الحملة، كان شخصية نيرازوري: سجل اثني عشر هدفًا (تسعة منهم لدوري الدرجة الأولى وثلاثة لدوري أبطال أوروبا) وسبعة أهداف يساعد. إلى سعادة المعجبين، سيتمكن من العودة إلى المحكمة قريبًا.

على الرغم من أن جيان بييرو جاسبيريني، مدرب الكولومبي، صرح في 9 مارس أنه لا يعتقد «أن لديه فرصة كبيرة للتعافي في الوقت المناسب»، ذكرت وسائل الإعلام FantaCalcio أنه في منتصف أبريل، في الالتزامات ضد هيلاس فيرونا أو البندقية، يمكن أخذه بعين الاعتبار في فريق.

أصيب إل تورو في 21 ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي أدرج فيه في قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم، التي قدمتها صحيفة الغارديان. خلال المباراة ضد جنوة تقاعد بعد كرة الطائرة، في اختيار واضح للهدف الذي عرض مقرب الحق للخطر، وعلى الرغم من أن طاقم التدريب حدد وقت الانتعاش من عشرة أيام، استغرق الأمر وقتا أطول مما كان يتصور.

عاد إلى الملاعب في 6 فبراير في مباراة ضد كالياري لدوري الدرجة الاولى الايطالي كبديل عن لويس فرناندو موريل، ومع ذلك، استغرق وقتا أطول للدخول (في الدقيقة 58) من المغادرة (الدقيقة 72). بعد أيام، بعد تقييم طبي في فنلندا، كان التشخيص معروفًا: آفة المقربة مع تورط الأوتار.

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