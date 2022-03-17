مع هدف كبير من بيدري، فاز برشلونة على Galatasaray 2-1 وتقدم إلى أرباع الدوري الأوروبي

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

ملخص انتصار برسا

فاز برشلونة على غالاتاسراي 2-1 في اسطنبول وتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي. قام الفريق بقيادة تشافي بتحويل النتيجة، أولاً بنتيجة عالية من بيدري ثم عبر بيير أوباميانغ، بينما كان ماركاو قد فتح التسجيل للفريق التركي. في هذه المسابقة، يتمتع فريق culé بحافز في الموسم في مواجهة الإقصاء المبكر في منطقة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

في المباراة التي لعبت على ملعب نيف، أخذ الفريق المحلي الصدارة وبدأ الفوز في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة ركنية من قبل الكسندرو سيكداو وماركاو توجه وحده ووضع فريقه في الصدارة.

ولكن بعد تسع دقائق وصل الفريق الإسباني إلى المساواة بعد الجمع الذي انتهى مع بيدري في المنطقة وبعد اثنين من أجاويكسر الخصر وانتشرت إلى اثنين من المنافسين، حدد الصليبي ووصلت 1-1. لقد كان هدفًا رائعًا للشاب البالغ من العمر 19 عامًا والذي جاء من لاس بالماس إلى برشلونة في موسم 2020/2021. النادي الكاتالوني لديه آمال كبيرة بالنسبة له ليصبح سائق الفريق، بالنظر إلى أن لديه غامبيتا والدقة مع ساقه اليمنى. في هذا العام، تمتلك العجلة 17 مباراة وثلاثة أهداف. هذا الخميس أعطى عينة أخرى من موهبته مع تحوله.

مع المساواة ذهبوا للراحة، على الرغم من أنه في فجر تكملة Barça تحولت النتيجة حولها. كان ذلك في الدقائق الثلاث عندما سدد سيرجيو بوسكيتس من المسافة الوسطى، أجاب حارس المرمى إيناكي بينيا، الذي كان قادرًا أيضًا على مواجهة محاولة بيدري، ولكن تم التقاط الارتداد من قبل بيير أوباميانغ، الذي سجل الهدف الثاني لفريق برشلونة، الذي ارتدى يوم الخميس زيًا رماديًا بديلاً.

في وقت لاحق، كان لبرشلونة فرص أخرى، لكنه لم يستطع توسيع الفرق، على الرغم من بعض الفرص الواضحة مثل تعريف ممفيس ديباي الذي مر بالقرب من العصا. في ذلك البحث ترك بعض المساحات لغالاتاسراي، الذي لم يكن لديه عمق لوضع النتيجة في الجداول.

وكان الانتصار لبرشلونة الذي قدم مباراة جيدة التي كان لديه 68 في المئة حيازة. عندما كان عليه أن يبحث عن النتيجة، وجد الطرق، ولكن أيضًا عندما ضحى بنفسه، قام بعمله وأخذ ثلاثة تحذيرات. ومع ذلك، من أجل تحقيق النصر، كانت المساواة الجزئية التي حققها بيدري أساسية، لأنها كانت حقنة مهمة للعقل في مكان معقد دائمًا مثل مكان Galatasaray. عرف الفريق الإسباني كيفية الاستفادة من فرصهم للفوز في اسطنبول. يجب أن نتذكر أنه في المحطة الأولى ربطوا 0-0 في كامب نو.

في موسمه الأول بدون ليونيل ميسي، لا يزال برشلونة في منافسة وسيسعى للوصول إلى المباراة النهائية التي ستلعب في بلادهم، حيث من المقرر أن تقام المباراة الحاسمة يوم السبت 18 مايو في ملعب رامون سانشيز-بيزخوان في إشبيلية.

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