أين يمكنك مشاهدة سلسلة Frailejón Ernesto Pérez وأصدقائه مجانًا تمامًا

منذ أن أصبحت شخصية Frailejón إرنستو بيريز واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة من قبل الكولومبيين، والتي كانت مخصصة في البداية للأطفال، ولكن تم الترحيب بها أيضًا بسرور من قبل السكان البالغين، فإن الناس لا يتوقفون أبدًا عن غناء أغنيته أو البحث عن محتوى متعلق بهذا البطل الخارق الذي يدافع عن الماء. والمور.

حسنًا، يحتوي هذا الكرتون المضحك على سلسلة يتفاعل فيها أيضًا مع شخصيات متحركة أخرى تسمى «حكايات سحرية». إنه إنتاج للأطفال يظهر فيه هذا الراهب اللطيف، وهو جزء من مجموعة من الشخصيات المتحركة التي تعلم الأطفال كيفية الاعتناء بالكوكب، وتعلم دروس سلوكية ممتعة، ومعرفة كيفية الارتباط ببيئتهم والأشخاص، وأكثر من ذلك بكثير.

منصة RTVCPLay المجانية، شيء مثل الكريول Netflix الخاص بنا، ولكنها مجانية، تحتوي في كتالوج المحتوى الخاص بها على هذه السلسلة التي تحتوي على موسمين، الأول مع 40 حلقة والثانية مع 36 حلقة، حتى تتمكن من الترفيه عن جسر العطلة هذا والماراثون مع الصغار في المنزل من خلال الوصول إلى هذا الرابط: https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos مجاني تمامًا.

«القصة السحرية» هي سلسلة تضم الشخصية الشهيرة التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية لأغنيته ودعوته لحماية البيئة. الصورة مجاملة من RTVCplay

تم إنتاج الرسوم المتحركة للأطفال من سن 2 إلى 6 سنوات، ولكن مع انتشار أغنية «Hello! ، اسمي فرايليون إرنستو بيريز أصبح شخصية محبوبة من قبل الشباب والبالغين الذين كرروا رسالته على منصات مثل Instagram و Tik Tok و Twitter. في الواقع، الحلقة التي تظهر فيها الأغنية الشهيرة لفرايليون إرنستو بيريز هي رقم 11 من الموسم الأول.

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يمكن أن يخلق إرنستو بيريز الماء ويتحكم فيه ولديه العديد من العيون لمعرفة ما يحدث في العالم، وكيف يتم تلويثه ويؤثر على البيئة. إنه بطل خارق يرافق الصبي ميرو في كل مغامرة.

كان كارلوس أندريس كوريا هو الذي ألف الأغنية الفيروسية على الشبكات الاجتماعية وأيضًا صوت إرنستو بيريز. من المهم ملاحظة أن الأغنية كانت على الهواء لأكثر من خمس سنوات، ولكن فقط حتى الأسابيع القليلة الماضية أصبحت فيروسية. أكد كوريا أن فريليون يبلغ من العمر 150 عامًا لكنه لا يزال طفلاً، في حين أن والده، الذي يبلغ من العمر 800 عام بالفعل، هو بالفعل بالغ.

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«أصوات الأطفال من أجراس، ماراكاس، إكسيليفون وغيرها من الأدوات المستخدمة في سن ما قبل المدرسة هي تلك التي تولد أعظم ذاكرة لدى الأطفال. نحن لا نتجاهل موسيقى الروك لأننا نعلم أن هناك آباء متهزنين، ولكن يجب أن تكون هناك أداة حادة جدًا يحبها الأطفال، لأنه وفقًا للدراسات، يسهل تذكر هذه النغمات فيها»، قال كارلوس أندريس كوريا لـ RTVC.

تعتبر frailejones من الأنواع المهددة وهي ذات أهمية حيوية في حماية الموارد المائية للبلاد. في الواقع، تم اكتشاف نوع جديد من الراهب مؤخرًا في أوسيتا مور في بوياكا، يسمى Espeletia Ocetana ووفقًا لمعهد هومبولت، فهو أحد 91 نوعًا في البلاد. في جميع أنحاء العالم هناك 139.

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