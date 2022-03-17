البنك الدولي يوافق على قروض مرنة للحد من مخاطر الكوارث

بنما سيتي، 17 مارس وافق البنك الدولي (WB) على قرض بقيمة مليار دولار في خيارات الدفع لمخاطر الكوارث (DPL مع Cat DDO) إلى بنما لتدابير التنمية المؤجلة، وفقا لما ذكره متعدد الأطراف يوم الخميس. وقال رئيس بنك أمريكا الوسطى في العالم وجمهورية الدومينيكان إن الغرض من هذا النوع من الائتمان هو «دعم القدرة المؤسسية للبلدان لسد فجوات السيولة في حالات الطوارئ، دون الحاجة إلى تحويل الموارد المخصصة بالفعل للاستثمارات الاجتماعية والتنموية». ميشيل كيرف. Cat DDO هو قرض مرن مع استحقاق نهائي قدره 19.5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 3 سنوات ومتوسط فترة سداد 12 سنة، كما هو مذكور من قبل BM في بيان عام. وأشار كيرف إلى أن Cat DDO «عملت في بلدان أخرى في المنطقة مثل السلفادور وهندوراس وكوستاريكا وستكون فعالة للغاية كجزء من استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث في أمريكا الوسطى، خاصة في مرحلة ما بعد COVID-19». وقال وزير الاقتصاد والمالية في بنما، هيكتور الكسندر (MEF)، إن القرض هو «ميزة كبيرة لبنما في تعزيز إدارة المخاطر المالية»، حيث ستوفر الحكومة الوصول في الوقت المناسب إلى الموارد المالية وتوفير استجابة فعالة تساهم في السياسة المالية. حالة كارثة الاستقرار». وذكرت الوكالة المتعددة الأطراف أن هذا هو القرض الثاني لدعم سياسات بنما الإنمائية التي تعزز تعزيز جدول أعمال الحد من مخاطر الكوارث، مع حداثة إدراج معايير جديدة تتعلق بـ «الطوارئ الوبائية». تمت الموافقة على أول قرض طارئ بقيمة 66 مليون دولار من قبل البنك في أكتوبر 2011 وتم دفعه مرتين في عام 2016، مع خصم قدره 25 مليون دولار للتخفيف من تأثير الجفاف الناجم عن النينيو، ونفقات أخرى بلغت 41 مليون دولار في مارس 2020، «تم تحقيق إمدادات فورية من السيولة أثناء إدارة إضافية موارد للسكان المتضررين من Covid-19». gf/نسخة