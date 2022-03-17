تصل أعمال فيوليتا بارا التي لم يسبق لها مثيل من الورق المعجن إلى تشيلي

سانتياغو دي تشيلي، 16 مارس كان عام 1974 وإيزابيل بارا، الابنة الكبرى للفلكلوري التشيلي الشهير فيوليتا بارا (1917-1967)، دخلت غرفة خلع الملابس لها بعد أن قدمت حفل موسيقي في جنيف (سويسرا) عندما صادفت بطاقة مع الرسالة التالية: «إيزابيل، لدي والدتك لوحات. دانيال فيتيت». كانت المغنية وكاتبة الأغاني والرئيس الحالي لمؤسسة فيوليتا بارا واضحة منذ البداية أن هذه كانت أعمال الورق المعجن التي قامت بها والدتها بين عامي 1964 و 1965 خلال إقامتها في أوروبا والتي ميزت سنوات حياتها الأخيرة. تمت حماية الأعمال من قبل الأسرة وتم ترميمها عندما عاد أطفالهم إلى تشيلي بعد انتهاء ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990). من يوم الأربعاء حتى 27 أبريل، سيتم عرض عشرة من هذه الإبداعات لأول مرة للجمهور في معرض «Violeta Unpublished» في مركز الإرشاد التابع للجامعة الكاثوليكية، في سانتياغو. «يظهر هذا المعرض جانبًا جديدًا من عمله. إنه وجه غامض، هذه الورق المعجن هي امتداد لها وما كانت تفكر فيه في سنواتها الأخيرة»، قالت حفيدتها وأمينة المعرض، ميلينا روخاس. «ليس له تاريخ انتهاء صلاحية» صور الحياة اليومية، وشخصيات من الثقافة الشعبية أو الأطفال الملونة الرقص cueca (الرقص التشيلي النموذجي) هي بعض الموضوعات التي تم التقاطها في الورق المعجن، ولكن هناك أيضًا حلقات عنيفة في ذلك الوقت، مثل تلك الموجودة في مسرحية «الإبادة الجماعية»، حيث يشير وكلاء فيلق Carabineros نحو برج جثث. «بالإضافة إلى المشاهد اليومية للثقافة الشعبية التشيلية، فإن موضوع التنديد وأقسى واقع هو أيضًا أحد الجوانب المهمة في فيوليتا بارا. في عملها، تتحدث عن كل تلك المشاكل التي لا تزال موجودة حتى اليوم»، قالت حفيدتها، التي أشارت إلى أن العديد من أغاني جدتها تم غنائها خلال الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للمساواة في عام 2019. وأضافت روخاس، التي حضرت افتتاح المعرض، حيث غنت بعض أغانيها الأكثر شهرة مثل «غراسياس أ لا فيدا»، حيث غنت بعض أغانيها الأكثر شهرة مثل «غراسياس أ لا فيدا». لصنع الورق المعجن، استخدمت الفنانة الساخنة بدلاً من الماء البارد (الذي كان تقليديًا) والدقيق الخام والمجلات الأوروبية، بينما كانت تستخدم الزيت والتمبرا للرسم. جنبا إلى جنب مع هذه الأعمال التي فقدت في جنيف، يتضمن التجمع في المعرض أيضا نصا غير معروف من قبل الفولكلورية، اكتشفت في دفتر شعرها الشعبي ومحمية خلال هذه السنوات من قبل عائلتها. بارا، أحد أعظم الدعاة للأغنية التشيلية الجديدة والذي أطلق النار على نفسه في رأسه بطلقة في الرأس عن عمر يناهز 49 عامًا، «هو شخصية هوية قوية لتشيلي. وقالت ماغدالينا أمينابار، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات والإرشاد الثقافي: «تتمتع الفنون بقدرة رائعة على عكس العلاقة الحميمة لمؤلفها وتبلور اللحظات الجماعية». عائلة بارا هي واحدة من أهمها في تشيلي، موطن للعديد من الفنانين البارزين المكرسين لزراعة الموسيقى والأدب، بما في ذلك نيكانور بارا (1914-2018)، خالق الشعر المضاد والفائز بالعديد من الجوائز الأدبية، بما في ذلك الجائزة الوطنية التشيلية للآداب (1969) و جائزة سيرفانتس (2011).