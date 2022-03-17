فيديو لانهيار باتاز: كل شيء عن إنقاذ الضحايا ومعاناة الأسرة ومأساة ريتاماس

تم تسجيل انهيار مركز ليتاما، باتاز، في لا ليبرتاد. في يوم الثلاثاء 14 مارس، تم دفن ثمانية أشخاص مفقودين وعشرات المنازل. وتم إجلاء ما لا يقل عن 70 شخصًا. حتى الآن، تم إنقاذ ثلاث جثث. إنه جسد شخص بالغ ورجل يبلغ من العمر 60 عامًا يعانق طفلًا.

أول فيديو

تم تسجيل مأساة باتاز على الفيديو. تتوافق الصور الأولى التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية مع لحظة مغادرة التل. حاول الناس على التل المقابل تحذير الناس في المنطقة المتضررة من التراجع، لكن الانهيار الأرضي كان سريعًا جدًا، وكان منزلًا مدفونًا، ولم يتمكن بعض الأشخاص من الفرار.

الإنقاذ الأول

في فيديو آخر يمكننا أن نرى اليأس من الناس الذين استخدموا حبل القفز لكسر الجدار وحفر حفرة لإنقاذ أولئك الذين كانوا محاصرين، في حين أن الأرض وانهارت الحجارة.

العثور على الأب وابنته ميتين

يوم الاثنين, تم العثور على جثث رجل وطفل عمره شهر, اثنان من الثمانية المفقودين, ميتة, أكد رجال الإنقاذ أنهم عثروا على مشهد حزين في منتصف إزالة الحطام.

وقال متحدث باسم شرطة الإنقاذ، خوسيه ريفاس، لوسائل الإعلام «تمكنا من استعادة جثة شخص بالغ كان صبيًا وفتاة تبلغ من العمر شهرًا».

«ربما حاول حماية الفتاة، وبسبب الانهيار، تم دفن كلاهما». وأضاف.

شهادة الأسرة

تستمر جهود الإنقاذ، ولكن هناك ألم بين سكان هذه المنطقة. بعض منهم أدلى بشهادات مفجعة. واحدة منهم كانت مارينا باز، التي أخبرتها أنها كانت مع ابنتيها وأحفادها الخمسة عندما غادرت المنزل لأن جيرانها حذروا من كارثة طبيعية. «كنت في السرير عندما سمعته يقول لي أن أخرج، ولم أسمع ذلك بوضوح. لم أكن أعرف ماذا أفعل، وخرجت هكذا، مرتدية قميص بولو وغطاس حافي القدمين. بدا كالامين فظيعًا. فكرت، «نحن الآن آلهة».

استمرار الانهيارات الأرضية

في تقرير آخر في المنطقة، يمكننا أن نرى أنه لا تزال هناك انهيارات أرضية وصخور صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يصعب على رجال الإنقاذ الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا، حيث يمكن أن يحدث انهيار آخر عند محاولة إزالة الأرض بحثًا عن ضحايا آخرين.

بعد سحبه انهيار أرضي جديد تم تسجيله في وسط لا سوليداد، على بعد 30 دقيقة من ريتاماس بعد ظهر يوم الأربعاء، أفيد أن شخصًا واحدًا قتل وأصيب اثنان آخران بعد سقوط كومبي المتجول في الهاوية. لقد دفنت في انهيار جليدي.

الضحية هي امرأة تعرضت لضربة قوية جدًا للجمجمة بعد حادث سيارة.

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