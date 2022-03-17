فيديو | أظهر La Segura كيف تعتني الوركين باستخراج البوليمرات الحيوية

ناتاليا سيغورا، المعروفة باسم La Segura، هي مؤثرة من Vallecaucano تشارك عادة محتوى فكاهي على الشبكات الاجتماعية، ولكن في الربع الأخير كانت على أغلفة ترفيهية مختلفة بسبب البوليمر الحيوي في مؤخرتها.

كان التدخل الأول لاستخراج المواد الخطرة من الوركين 27 يناير. وكقاعدة عامة، يعتقد فاليكوكانا أن تعقيد الحالة الصحية يرجع إلى الانزعاج الذي عانت منه عشيقة صديقها منذ عدة سنوات عندما أصيبت بطلق ناري في العمود الفقري.

ومع ذلك، بعد عدة اختبارات منتظمة لفك شفرة المشكلة الحقيقية، توصلت إلى استنتاج مفاده أن هناك بوليمر حيوي في بعقب.

وقال لا سيغورا أيضا أنه عانى من الدوخة نتيجة للتدخل الطبي للقضاء على المواد الخطرة الزائدة في الوركين، لذلك لم يتمكن من أخذ الهاتف المحمول وتسجيله.

يقول لا سيغورا: «الحمد لله حتى الآن». بفضل الله، أزلت هذا السم من جسدي». وأضافت أنها كانت توثق تماما إجراءات الشفاء بأكملها منذ دخولها العيادة حتى خروجها من المستشفى.

بعد غيابها عن الشبكات الاجتماعية بسبب تعافي التدخل الذي اضطرت إلى الخضوع له، عادت ناتاليا سيغورا إلى الظهور يوم الأربعاء 16 مارس من خلال «instastories»، حيث ضحكت على كيفية رعاية مؤخرتها بعد استخراج السم من جسدها.

«الشخص المميز جدًا الذي يجب أن أظهره لك قبل المتابعة على الشبكات الاجتماعية والعودة هو شخص قضى الكثير من الوقت معي على مقاطع الفيديو والتجارب والشاطئ والشمس والرمال. أقدم هذا الحمار الصغير معك. «ضحك لا سيغورا.

أظهر المؤثر حالة الأرداف، وأظهر أنه لا تزال هناك ضمادة متبقية لحماية الندوب التي خلفتها الجراحة، وللمرة الثانية تحدث لفترة وجيزة عما حدث مع الجراحة.

«عندما أجريت عملية جراحية لأول مرة، تم فتح الجرح، اختفى الجلد الميت، اضطررت إلى التدخل مرة أخرى، كان لدي بكتيريا، دخلت المستشفى، أغلقته مرة أخرى، وفتح الجرح مرة أخرى... الحقيقة هي أن الندبة لا تزال مفتوحة وتستغرق شهرًا أو شهرين لإغلاقها. يمنح المتابعين منشئ محتوى.

المحتويات الكاملة لـ La Segura هي كما يلي:

سرعان ما انتشر اعتراف La Segura على الشبكات الاجتماعية، وعملت بوابة الترفيه «Famous from from A إلى Z» على نشر محتوى يتجاوز بالفعل 8000 مرة مع أكثر من 220 إعجابًا. من بين التعليقات، تبرز بعض الانتقادات لأن منشئ المحتوى اكتشف دائمًا أن جماله طبيعي وله لمسة جمالية بمرور الوقت.

على سبيل المثال: «آمل أن يستمر في التعافي؛ نعمة الله لك», «قالت إنه ربما كان ذيلها طبيعيًا وجاء من عائلتها», «قلت أنه كان طبيعيًا لأن لديها الكثير من ذيول», «المجد لله أنك تتعافى»، من بين أمور أخرى.

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