فيديو: الفيضانات وحالات الطوارئ في أنتيوكيا بعد هطول أمطار غزيرة ليلة الأربعاء

ضربت أمطار ليلة الأربعاء العديد من البلديات في أنتيوكيا مرة أخرى، مما تسبب في التقاط بعض المواطنين لحالة الطوارئ من خلال مقاطع الفيديو المحمولة.

كان أحد أكثر الأحداث إثارة للصدمة انهيار منزل في بيلو، وهي منطقة حضرية في ميديلين، حيث اجتاح الوادي المتنامي العقار.

وفقًا لحساب تويتر الخاص بـ Denuncias Antioquia، فقد ضرب المنزل وادي ماديرا، الواقع بالقرب من كاريرا 62، وتقع كالي 21A في مقاطعتي باريو نويفو ولا ماروسينجا.

أرسل المواطنون أيضًا مقاطع فيديو عن الفيضانات على الطريق من Pignon إلى Guatape إلى هذا الحساب، مما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.

حتى في عاصمة أنتيوكيا، تم الإبلاغ عن مشاكل في التنقل بالقرب من أقدام فيلا نويفا المظلمة، لأن المصارف لم تعمل واستقرت المياه داخل هياكل التنقل هذه.

أعلنت إدارة إدارة مخاطر Antioquia (Dagran) في وقت سابق من هذا الشهر أن ظاهرة النينيا تنمو بسرعة في هذه الإدارة وأصدرت تنبيهًا لـ 68 بلدية ستكون في خطر.

وفقا لنشرة داغران, Antioquia Est هي المنطقة الفرعية التي تضم أكبر عدد من البلديات في الإنذار الأحمر; في هذه الحالة, لا مارينيلا, يونيون ولا سان فرانسيسكو.

إلى هذا تمت إضافة Coccorná، التي أضافت أكثر من 40 عملية إنزال أثرت على الطرق الريفية والحضرية للبلدية. أدى انهيار أرضي إلى مقتل شخص وأربعة خيول وإصابة ثلاثة بشر آخرين على الأقل. بسبب الانهيارات الأرضية، تم إغلاق طريق كوكورنا-شوكو وطريق كوكونا-غرناطة وطريق كوكونا-رمال ومسار مولينو.

تتلقى بلدية نارينيو أيضًا تنبيهًا أحمر: في 27 فبراير، بسبب الأمطار الغزيرة في نارينيو، حدثت 10 انهيارات في المناطق الحضرية و 19 في المناطق الريفية. تأثرت 4 منازل وعائلتين.





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