يعتبر الأطباء الفنزويليون أن التطعيم ضد كوفيد غير كافٍ كل أربعة أشهر

كاراكاس, 17 مارس قالت الجمعية الفنزويلية للأمراض المعدية يوم الخميس إنها تعتبر أنه من غير المناسب اقتراح أو إنشاء تطعيم معزز إلى أجل غير مسمى كل أربعة أشهر, دون الحصول على «الضمان العلمي المقابل أو تجاهل الحاجة الوبائية المستقبلية». «نعتقد أنه حتى الآن لا توجد أدلة علمية كافية للتوصية بشكل روتيني بجرعة رابعة أو خامسة من اللقاحات بين السكان. من غير المناسب اقتراح أو إنشاء تطعيم معزز إلى أجل غير مسمى كل أربعة أشهر، دون التأييد العلمي المقابل أو تجاهل الحاجة الوبائية المستقبلية». كما أشار إلى أنه من المهم في فنزويلا تطعيم جميع أولئك الذين يحتاجون إلى التطعيم أو التطعيم الكامل، «وهو أكثر من نصف السكان». «وفقا لبيانات من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية نشرت في 11 مارس، في فنزويلا فقط 77.2٪ لديهم جرعة واحدة من اللقاح و 49.8٪ لديهم جرعتين. من غير المعروف عدد جرعات 3، ولكن وفقًا لبيانات مرصد Covid-19 الفنزويلي، من المتوقع أن يكون 5.4٪ فقط». أصرت الجمعية الفنزويلية للأمراض المعدية على الحاجة إلى نهج وطني لـ covid-19 مع «أساس علمي»، حيث تكون نصيحة الجمعيات العلمية والأكاديميين والخبراء «ضرورية لتحسين النهج الوقائي والتشخيصي والسريري والعلاجي بناءً على الأدلة الحالية covid-19 في البلاد». في 22 فبراير، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أنه سيتم تطبيق التحصين المعزز كل أربعة أشهر بعد الجرعة الثانية المقابلة، وليس بعد ستة أشهر كما هو محدد في البداية في البروتوكول الذي أنشأته السلطات الفنزويلية. «لقد اعتمدنا مخطط اللقاح المعزز كل ستة أشهر، وبهذه التوصية الصادرة عن اللجنة العلاجية covid-19، التي وضعتها اللجنة الرئاسية لمكافحة covid-19، يبدو لي أنه اعتبارًا من هذا الأسبوع نتخذ اللقاح الداعم بعد أربعة أشهر من الرئيسي لقاح»، وأوضح. هذا الخميس، تلقت فنزويلا دفعة سادسة من اللقاحات ضد covid-19 تتكون من «أكثر من 4،800،000 جرعة» من نظام Covax، الذي يتم تنسيقه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وفقًا لوزير الصحة، ماغالي جوتيريز. «هذه المرة نتلقى في وصول سادس لهذه الآلية، أكثر بقليل من 4,800،000 جرعة. هذا سيسمح لنا بتحصين سكاننا في برنامج التعزيز الذي أعلن رئيسنا نيكولاس مادورو موروس أنه الآن كل أربعة أشهر»، قال الوزير في تصريحات لقناة الدولة فينيتسولانا دي Televisión (VTV).