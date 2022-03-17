الولايات المتحدة تصرح الشركة بتصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا

أعطت وزارة الطاقة الأمريكية الإذن لمصدر الغاز الطبيعي المسال العاملة في لويزيانا وتكساس لإجراء مبيعات إضافية لجميع البلدان في أوروبا, بينما تحاول القارة الابتعاد عن النفط والغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، «يحتاج العالم إلى كل جزيء يمكنه الحصول عليه» من مصادر أخرى، قال داستن ماير، نائب رئيس أسواق الغاز الطبيعي في معهد البترول الأمريكي.

وقالت شركة Cheniere Energy Inc. إن منشأة سابين باس في لويزيانا ومصنع كوربوس كريستي الخاص بها في تكساس قد تمت ترقيتها وتنتج غازًا أكثر مما كانت تغطيه تصاريح التصدير السابقة. وقال فى بيان اصدرته شركة علاقات عامة ان طلبات يوم الاربعاء «ستسمح بمرونة تشغيلية اضافية لنا ولعملائنا خلال هذا الوقت الحاسم ولعقود قادمة».

تقوم الشركات الأمريكية بالفعل بالتصدير بكامل طاقتها أو بالقرب منها، وتعني أوامر الأربعاء أن «جميع مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال العاملة معتمدة من قبل وزارة الطاقة لتصدير طاقتها الكاملة إلى أي بلد لا يحظره القانون أو السياسة الأمريكية»، قالت الوكالة في بيان صحفي.

ويضيف أن مصانع تشينيير يمكنها الآن تصدير ما يعادل 20.4 مليون متر مكعب (720 مليون قدم مكعب) يوميا من الغاز الطبيعي في شكل غاز طبيعي مسيل إلى أي بلد لا توجد معه الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة، بما في ذلك أوروبا كلها.

هذا حوالي 5.5 طن سنويا، والصادرات الأمريكية حوالي 11.5 طن سنويا، وقال ماير.

وسلطت الوزارة الضوء على أن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المتوقع أن تنمو صادراتها بنسبة 20٪ هذا العام مع بدء تشغيل الطاقة الإضافية. وقال ان نصف واردات اوروبا فى يناير جاءت من الولايات المتحدة.

وقال مارتي دوربين، رئيس معهد الطاقة العالمية التابع لغرفة التجارة، إن أربعة طلبات من شركات أخرى معلقة منذ أكثر من عام. وقال فى بيان اصدرته شركة علاقات عامة انه يتعين ايضا «الموافقة عليها بسرعة».