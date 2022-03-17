منحة UNAM للتنقل الوطني: كيفية الحصول على دعم 30 ألف بيزو

CIUDAD DE MÉXICO, 09AGOSTO2021.- Al menos 360 mil estudiantes y 30 mil docentes llevaron a cabo e regreso a clases de la UNAM de forma remota. En Ciudad Universitaria la rectoría está abierta solo para trámites administrativos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

شاركت الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك الدعوة إلى التنقل الوطني حتى يتمكن مجتمع الطلاب من الوصول إلى منحة دراسية ممولة من PVE UNAM.

يتكون دعم الفصل الدراسي الوطني للتنقل الطلابي 2023-1 من مبلغ 30 ألف بيزو للدراسة في جامعة داخل المكسيك أو لإعفاء دفع الرسوم الدراسية. بدأ التسجيل يوم الاثنين الماضي 14 وسيفتح حتى 31 مارس 2022. تم إصدار الدعوة العامة من قبل المديرية العامة للتعاون والتدويل (DGECI) ولكن هناك صلاحيات لها إجراءاتها الداخلية.

لهذا السبب، بالإضافة إلى تلبية متطلبات دعوة DGECI، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان داخل المؤسسة الأكاديمية التي يلتحق بها الطالب هناك عملية داخلية ذات تواريخ مختلفة، كما هو الحال في كلية العلوم السياسية والاجتماعية، حيث الموعد النهائي للإجراء هو 23. مارس في الساعة 14:00.

ما هي متطلبات التقدم بطلب للحصول على المنحة؟

* لديك مكتب تقديم الطلبات الخاص بالهيئة الأكاديمية للطالب وفقًا للتنسيق المتاح على https://bit.ly/3ISxdI2.

لكي يقوم الطلاب بالتسجيل في المنحة الدراسية، يجب أن يكونوا مسجلين في الفصل الدراسي الحالي (الصورة: DGAE/UNAM)

* يجب على المتقدمين للحصول على المنحة أن يكونوا مسجلين في الفصل الدراسي 2022-2 وأن يكونوا طالبًا عاديًا.

* لديك ما لا يقل عن 8.5 متوسط إجمالي.

* يجب أن يكون لديهم 44٪ من اعتمادات المناهج الدراسية في وقت التسجيل.

* يجب أن يحتوي تقرير إعادة التحقق مع البرنامج الأكاديمي المصرح به من قبل الكيان الأكاديمي للطالب، على 3 مواد على الأقل للدراسة في مؤسسة التعليم العالي (IES) التي سيتم اختيارها؛ يمكن الحصول على التنسيق على الرابط https://bit.ly/3vNgRwy.

* عند العودة إلى UNAM عند الانتهاء من تنقلهم، يجب عليهم إعادة التحقق من الموضوعات.

* عدم احتساب أو الحصول على منحة دراسية أخرى من نفس الطبيعة من DGECI.

* ليس لديك أي مبالغ مستردة من الدعم المقدمة من DGECI.

* قدم المعلومات المشار إليها في التعليمات على https://bit.ly/3Kp37fv.

* خطاب الالتزام الذي تم توقيعه وملؤه.

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* يجب على الكيان الأكاديمي التقدم بطلب للطالب.

شرط آخر هو أن أولئك الذين يتقدمون للحصول على المنحة يجب أن يكونوا طلاب منتظمين (الصورة: @Cuartoscuro)

* بعد ذلك، يجب على الطالب الانتباه إلى عنوان بريده الإلكتروني لأنه سيكون وسيلة الاتصال لمواصلة تسجيله.

* سوف تتلقى رابطًا لإضفاء الطابع الرسمي على تسجيلك، ويجب عليك قبول إشعار الخصوصية.

* بعد ذلك، قم بتنشيط الطلب من خلال خيار إنشاء رقم التعريف الشخصي للتنشيط.

* الخطوة التالية هي إدخال البيانات مثل رقم الحساب وكلمة المرور والرمز الذي سيصل في البريد وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

* ثم املأ المعلومات التي يطلبها النظام: البيانات الشخصية، تلك الخاصة بالجامعة حيث ستقوم بتبادل وتحميل المستندات.

* الخطوة الأخيرة هي حفظ البيانات وتحديد النهاية.

ما هي التواريخ التي يجب أخذها في الاعتبار؟

* سيتم تسجيل المتقدمين على الموقع www.sgmes.unaminternacional.unam.mx، لديهم حتى 31 مارس.

* سيتم التحقق من صحة الطلبات من 14 مارس إلى 4 أبريل.

* سيتم مشاركة النتائج من خلال www.unaminternacional.unam.mx في 21 أبريل.

* في 26 أبريل، سيعقدون جلسة تعريفية للطلاب الذين يستفيدون.

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