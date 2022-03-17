وزير أوكراني يطلب من MEP اعتبار بوتين «مجرم حرب»

حث وزير الدفاع الاوكرانى اوليكسي ريزنيكوف اعضاء البرلمان الاوربى يوم الخميس على اعتبار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "مجرم حرب" وحث الكتلة على تعزيز دعمها لاوكرانيا.

«إنها ليست مجرد حرب، إنها إرهاب وطني. الجيش النظامي من الغزاة يبيد المدنيين بضمير حي». وقال ريزنيكوف أعضاء البرلمان الأوروبي في مؤتمر فيديو.

واضاف «اننى احث جميع اعضاء البرلمان الاوربى على الاعتراف بان بوتين مجرم حرب كما فعل فى الولايات المتحدة».

وتأييدا لطلبه، علق ريزنيكوف على الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية وتفجير المسرح، الذي، وفقا للسلطات الأوكرانية، كان حوالي 1200 امرأة وطفولة يحميها.

وقال الوزير إن أكثر من 400 مدرسة و 110 مستشفى وحوالي 1000 مبنى سكني دمرت في غضون ثلاثة أسابيع فقط بعد أن شنت روسيا الهجوم في جميع أنحاء أوكرانيا.

ادعى ريزنيكوف أن الجيش الأوكراني سيهزم الجيش الروسي، لكنه حث أوروبا على توفير المزيد من الموارد للحصول على الأسلحة.

«سنفوز، إنها مجرد مسألة السعر الذي سيدفعه الشعب الأوكراني». قال.

ودعا الوزير إلى تقديم مساعدات مالية للسماح لأوكرانيا بالحصول على كمية كبيرة من المعدات، بما في ذلك الطائرات النفاثة والعربات المدرعة والمركبات المضادة للدبابات والأنظمة المضادة للطائرات.

وقد تبرع الاتحاد الأوروبي بالفعل بمبلغ 500 مليون يورو لتوفير الأسلحة إلى كييف، وهناك اقتراح لإضافة 500 مليون دولار أخرى.

في خطاب مع المشرعين الأوروبيين، انتقد ريزنيكوف بشدة الدول الغربية لرفضها التدخل مباشرة لفرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا.

وقال «سوف نخسر المزيد والمزيد من الارواح، وسيكون هناك المزيد من الاموال التى ستدفعها الدول الاوروبية فى وقت لاحق لمساعدة اوكرانيا على اعادة بناء نفسها».

اغديل/زم