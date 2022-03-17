جدول اليوم، الخميس 16 مارس مباشر: جدول المشاهدة الحية والقنوات التلفزيونية

اليوم هو اليوم الذي تقام فيه العديد من المسابقات في عالم ملوك الرياضة. لهذا السبب نقدم جداول وقنوات وجداول زمنية يمكنك اتباعها في الوقت الفعلي، دقيقة بدقيقة.

ينتهي النصف الثاني من الجولة الثالثة من كأس ليبرتادوريس بأقوى مباراة ضد الكاثوليكية يو. تستمر كوبا سودامريكانا بسبع مبارزات مثيرة. بلا شك، واحدة من أكثر المواجهات المتوقعة هي ذلك بين الكلية والإنصاف.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اليوم مباراة فاصلة قطر 2022 في أوقيانوسيا، مع مباراتين مهمتين بين جزر كوك وجزر سليمان، تاهيتي ضد فانواتو.

في أوروبا، لعبت مباراة العودة في سبع مباريات في الجولة 16 من الدوري الأوروبي، وبايرن ليفركوزن هو الأكثر توقعًا ضد أتالانتا. غالاتاساراي ضد نادي برشلونة. في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك مبارزة بين إيفرتون ونيوكاسل.

ينتهي ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بمباراة بين ليون وسياتل ساوندرز من قبل راؤول لودياز.

في أمريكا اللاتينية، ستكون كرة القدم الكولومبية والفنزويلية مصدرًا للإثارة اليوم، مع كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا. تشمل الاشتباكات الأكثر توقعًا أتلتيكو ناسيونال ضد جاكوار إف سي في دوري BetPlay, زامورا FC ضد UCV لدوري BetPlay و Zamora FC ضد UCV لدوري كرة القدم.

مؤهل قطر 2022 - أوقيانوسيا

9:00 صباحا جزر كوك vs جزر سليمان - Elevansport.com

12:00 ضد.

الدوري الأوروبي

12h45 بايرن ليفركوزن ضد أتالانتي ستارز+، إي إس بي إن

12:45 مساء غالاتاسراي ضد نادي برشلونة - ستار +، ESPN 2

12h45 AS موناكو ضد إس سي براغا - ستار +، ESPN 3

12:45 كرفينا زفيزدا ضد رينجرز إف سي - ستارز +

15h00 وست هام ضد سيفيل ستار +، ESPN 2

15h00 اينتراخت فرانكفورت vs ريال بيتيس - ستيرن +، ESPN

15:00 ليون ضد إف سي بورتو - ستارز +، ESPN 3

مؤتمر الدوري الأوروبي

12:45 مساءً الكمار مقابل الصحافة/جليمت - ستار +

12:45 إف سي بازل ضد مارسيلا - ستيرن +

12h45 رين ضد ليستر سيتي - Étoiles +

12:45 كوبنهاغن مقابل باريس سان جيرمان - ستيرن +

15:00 ALS روما ضد فيتيس - ستيرن +

15.00 فينورد ضد بارتيزان-ستيرن +

15:00 غنت ضد بارك إف سي - ستارز +

15:00 لاسك لينز ضد سلافيا براها - إيتويلز +

الدوري الإنجليزي الممتاز

14 ح 45 إيفرتون ضد نيوكاسل - إيتويلز +

دوري كرة قدم فنزويلي

16:00 كارابوبو ضد جويان مينيرو - تلفزيون الجولف

6:15 مساءً زامورا FC مقابل UCV - جولة الجولف

كأس أمريكا الجنوبية

17:15 أنتوفاجاستا ضد اتحاد إسبانولا - بث تلفزيوني رياضي مباشر على القنوات 610 و 619

17:15 لا غوايرا ضد هيرمانوس كولميناريس - بث تلفزيوني رياضي مباشر على القناتين 610 و 619

17:15 Guaierrena vs Nacional — Sport TV مباشر على القنوات 610 و 619

7:30 مساءً جونيور ضد لا إكويداد - دايركت سبورت على القناتين 610 و 619

7:30 مساءً سيرو لارغو vs مونتيفيديو واندررز - تلفزيون رياضي مباشر على القنوات 610 و 619

7:30 مساءً Guabira vs خورخي ويلسترمان - تلفزيون رياضي مباشر على القنوات 610 و 619

9 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً Delfin SC - DirecTV Sport على القناتين 610 و 619

كأس ليبرتادوريس

19:30 الأقوى ضد الكاثوليكية الأمريكية - فيسبوك كونميبول ليبرتادوريس

دوري أبطال أوروبا في أمريكا الشمالية والوسطى

7:30 مساء ليون vs سياتل سوندرز

الدوري Betplay - كولومبيا

7:45 مساءً أتلتيكو ناسيونال ضد جاكوار FC-RCN تلفزيوننا

قنوات ضبط

كما ترون، يتم بث المباريات من ستار+، ESPN، ESPN 2، ESPN 3، الرياضة التلفزيونية المباشرة على القنوات 610 و 619، RCN Nuestratele، تلفزيون الغولف، جولف التلفزيون اللعب والفيسبوك Conmeball ليبرتادوريس و Eleven Sport.com.

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