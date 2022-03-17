البقايا المكتشفة أثناء التنقيب في أوروغواي ليست عظام بشرية، بل حيوانات.

مونتيفيديو, مارس 17 انتهت الحفريات التي بدأها مجموعة من علماء الأنثروبولوجيا الشرعيين في مبنى سابق لرئاسة أوروغواي بفشل في البحث عن بقايا بشرية, حيث أن العظام المكتشفة تخص الحيوانات. وقد أكد ذلك للصحافة يوم الخميس مديرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوروغواي ومكتب أمين المظالم، ماريانا موتا، التي أشارت إلى أنه تم التحقق من جميع البيانات الأخرى التي قدمها الشاهد الذي قدم الدليل. «كان التنقيب الذي كنت أبحث عنه هو البحث عما قاله الشخص الذي أبلغ عنه وأنه كان بالفعل بقايا هيكلية، لكنهم لم يكونوا بشراً. هذه الظروف تحدث؛ وفي أماكن أخرى حدث لنا أيضا». وهكذا أشار القاضي السابق في أوروغواي، المكلف بالتحقيق في العديد من قضايا الجرائم المرتكبة خلال فترة الديكتاتورية المدنية العسكرية (1973-1984)، إلى أن الإنيد، المسؤول عن البحث عن المحتجزين الذين اختفوا خلال هذه الفترة، سيواصل العمل الذي بدأ بالفعل في أماكن أخرى. «نحن نعمل دائمًا في وقت واحد في عدة مساحات. نحن نواصل العمل في توليدو (جنوب شرق) في منطقة أخرى لدينا الحذر، وأيضا في ما كان الكتيبة 13 وفي إدارة المواد والأسلحة (القيادة العامة للجيش)، «قال. من جانبها، أوضحت أليسيا لوسياردو، منسقة مجموعة أبحاث الأنثروبولوجيا الشرعية (GIAF) التي تعمل مع الإنده، أن العظام الموجودة تحت أرضية أحد الحمامات في المبنى العام مصنوعة من «الخنازير والبقرة والأسماك والطيور» وأنه من الشائع العثور عليها تحت الأرض لأنها هي «بقايا طعام». «في أي ملء، هناك خليط من الأنقاض وأنواع أخرى من المواد، وعادة ما يكون هناك العظام. واحدة من وظائف علماء الأنثروبولوجيا الشرعيين هي العثور على بقايا العظام في أي وظيفة، و 90 في المئة من الفرص تستجيب لرفات الحيوانات». وأشار عالم الأنثروبولوجيا إلى أنه بالإضافة إلى العظام التي تحمل علامات «المنشار»، مشيرًا إلى أنها آثار لاستهلاك الطعام، تم اكتشاف العناصر الثقافية: السيراميك والزجاج والنايلون والعملة المعدنية، الموجودة أيضًا تحت المباني في المدينة القديمة، حي المركز التاريخي لمونتيفيديو. بدأت الحفريات التي أمر بها الإنده في مبنى لمكتب بريد أوروغواي - الذي كان يستخدم سابقا كمرآب للرئاسة - في 10 مارس بعد الشهادة الأخيرة لسباك (سباك) كان يعمل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان وغطى عظامه خوفا من استنكاره. كانت مصلحة القضية هي أنه على الرغم من أن المكان غير مدرج في سجل مراكز الاحتجاز السرية التي يمتلكها الإنده، فقد تم العمل مع فرضية أن الرفات يمكن أن تكون رفات شخص مفقود. يوجد في أوروغواي 197 شخصا مفقودا مسجلين خلال الديكتاتورية المدنية العسكرية، الذين يتم تذكرهم كل 20 مايو خلال ما يسمى مسيرة الصمت.