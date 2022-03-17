ميناء عدن يعكس الندوب التي سببتها الحرب الطويلة في اليمن

تم تحويل المنازل والمباني ذات الثقوب الكروية إلى أنقاض وهي صور للعديد من «الشهداء». بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية في اليمن، تظهر العاصمة المؤقتة لعدن جرحًا في الصراع لا يظهر أي علامات على نهايته.

عدن مستقرة نسبيًا حاليًا، لكن اقتصاد المدينة الساحلية التاريخية على ركبتيه.

ووفقا للأرقام الرسمية، كانت إمدادات المياه والكهرباء للسكان متقطعة، مما زاد ثلاث مرات أكثر من 3 ملايين شخص بحثا عن مكان آمن.

وقال أحمد لاملاس، حاكم عدن، إن بداية حرب 2015 كانت «كارثة» «دمرت» بنيتها التحتية. '

وقال لاملاس الذي بالكاد هرب من هجوم سيارة مفخخة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي «ما زلنا نعاني من عواقب الحرب».

لليمن تاريخ طويل من الحرب الأهلية، وفي عام 1990 تم تقسيمه إلى أجزاء شمالية وجنوبية.

استؤنفت الصراعات العنيفة حيث بدأ المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران عمليات عسكرية للاستيلاء على السلطة في عام 2014، واحتلوا جزءًا كبيرًا من أراضي سكان الشمال، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

- تدخل المملكة العربية السعودية -

وصل المتمردون إلى أبواب عدن العام المقبل بعد أن تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم حكومة معترف بها دوليا.

لقد سيطروا قبل بضعة أشهر من طردهم من القوات الحكومية.

من الموقف المؤقت للحكومة، يحدث العنف في بعض الأحيان ضد الانفصاليين الجنوبيين حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم السلطة.

لا يزال علم جنوب اليمن السابق في شارع عدن، ولجنة الانتقال الجنوبي لها تأثير كبير، وهناك نقاط تفتيش في كل مكان.

إذا لم تكن الحرب الأهلية والاشتباكات الحضرية كافية، فإن عدن هي أيضًا هدف التفجير الذي تطالب به تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى جانب أداء عدن، هناك صورة كبيرة للحاكم السابق جعفر سعد الذي توفي في عام 2015 كسيارة بديلة أعلنتها منظمة الجهاد.

«عدن لن ينساك»، قرأت رسالتك.

- ندوب عسكرية -

تذكّر حفرة في الهواء الطلق في محطة وصول المطار الزوار بالهجوم الصاروخي لعام 2020 على أعضاء مجلس الوزراء. هذه الحادثة عبارة عن قاعة تذكارية حيث قتل 26 شخصًا على الأقل في حادث.

مات مئات الآلاف من الناس بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء اليمن، وذهب الملايين من الناس إلى الحرب، وكان 80% من السكان بحاجة إلى المساعدة الغذائية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الأربعاء من أنه عانى من «كارثة»، متحدثا في اجتماع للمانحين الذين جمعوا أقل من ثلث الأموال التي يحتاجها اليمن.

هذا العام، سيزداد عدد الجياع خمسة أضعاف إلى 1610،000.

قال Lamlas أن الضغط كان مكلفًا لشعب عدن.

«لقد أثرت الظروف المعيشية على الناس نفسياً». قال لاملاس. وقالت: «عدن تقف ساكنة وتعود إلى الحياة».

يحاول شعب عدن الحصول على السلع الأساسية على خلفية التضخم غير المنضبط.

يحاول عمار محمد، بائع أسماك يبلغ من العمر 52 عامًا، كسب لقمة العيش لأن قلة من الناس يمكنهم العيش في المدينة.

واعترف «ان الذين لديهم اموال فقط يمكنهم شراء الاسماك». «قبل الحرب، كان كل شيء أرخص.»

- لا يوجد إنترنت أو هاتف -

في مساء الجمعة الهادئ، ذهبت بعض العائلات اليمنية إلى منتجع ساحلي، أحد المناطق الترفيهية القليلة في المدينة.

وقالت عبير، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً تدخن سيجارة إلكترونية مع الشيشة مع صديقين لوكالة فرانس برس: «لدي خبرة في الفنادق والمكياج والمحاسبة».

وأشارت إلى أنه يتم تشجيع الصداقة والممحو على المضي قدما، قائلة إن «الأجور منخفضة، كل شيء صعب وتحاول أن تعيش حياة كريمة».

واضاف «لا يوجد إنترنت، ولا شبكة هاتف، ولا شيء. أحتاج إلى الماء والغاز والغاز، ولكن على الأقل ضحكت».

كثير من الناس في عدن يتهمون الحكومة بتدهور المدينة، ويعبر البعض عن رغبتهم في أن تصبح دولة جنوبية مستقلة.

كان جنوب اليمن دولة مستقلة حيث تم سحب القوات الاستعمارية البريطانية من عام 1967 إلى 1990، مما مهد الطريق لإنشاء حكومة شيوعية الحزب الواحد.

تسببت محاولة جديدة للانفصال في عام 1994 في حرب أهلية قصيرة، انتهت عندما احتلت ميليشيات الشمال والحلفاء الجنوب.

«حتى لو كنت لا تريد الانضمام إلى الحوثيين في الشمال (...) يتمتع ساني بمزيد من الأمن، وهناك كهرباء، ولا يوجد شيء هنا».