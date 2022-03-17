اللحظة التي حاول فيها موضوع حرق شخص بالغ كبير ينام في شوارع Aguascalientes

خلال الساعات الأولى من يوم 14 مارس، قام شخص بإشعال النار عمداً في شخص في الشارع بينما كان نائماً في مدينة أغواسكاليينتس؛ وهي حقيقة تم تسجيلها بفضل كاميرا مراقبة.

ووفقا لبيانات من المواد السمعية والبصرية، وقع الهجوم في الساعة 03:12 خارج محل لبيع الزهور يقع في شارع فالنتين غوميز فارياس، في حي غوادالوبي. تظهر الصور كيف اقترب رجل، يتراوح عمره بين 20 و 25 عامًا، بشعر طويل وقميص داكن وجينز من المكان لرش البنزين على بطانيات الرجل المشرد وممتلكاته.

بعد ذلك، أخرج ولاعة لإشعال النار فيها والتقاعد بهدوء، وليس قبل سرقة حقيبة منه.

«من الملاحظ أن شابًا يبلغ من العمر حوالي 20 إلى 22 عامًا يقترب. يقترب، يتجول هنا، يتحول حوله، مدركًا أن هناك شخصًا نائمًا لأنه كان هناك الكثير من القمامة. وقال لويس غونزاليس، وهو من سكان المكان، خلال مقابلة مع أحد وسائل الإعلام المحلية: «يقترب، وينحت بعض الحقائب له ولا يزال يحمل حقيبة كان لديه هناك، ويأخذ ذلك لكنه يشعل النار فيها».

(لقطة شاشة)

استمر الرجل المشرد في النوم لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، بينما استمرت النيران في الانتشار، حتى وصل سائق سيارة أجرة لتنبيهه. خلع الضحية بطانياته ولجأ لتجنب الإصابات الخطيرة، لذلك كان يعاني فقط من حروق طفيفة.

وكانت شرطة البلدية وسائق سيارة الأجرة مسؤولين عن إخماد الحريق. وحتى الآن، لم يتم القبض على الجاني وبالتالي فإن دوافعه غير معروفة.

وفقًا للجيران، يُطلق على الرجل في وضع الشارع اسم «مانويل»، وهو شخص بالغ أكبر سنًا يتراوح عمره بين 65 و 70 عامًا، ويعيش في المنطقة منذ حوالي عامين؛ بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أنه ليس شخصًا يمثل مشكلة ويحبه كل من لديه الشركات أو منازلهم في المكان.

(لقطة شاشة: تويتر)

أخذت شرطة البلدية بيانات الاعتداء وتبحث عن الجاني المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مكتب المدعي العام لولاية أغواسكالينتس أن لديه بالفعل مجموعة أدوات تحقيق لمحاولة العثور على الشخص الذي ارتكب الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات القليلة الماضية انتشر الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

تشير التقديرات إلى أن هناك 21.9 مليون معوز في جميع أنحاء العالم، وفقًا للأرقام التي جمعها كارلوس إم أورزوا في أحد أعمدته. «إنها ظاهرة عالمية يعمل فيها التمييز بكامل قوته. وقالت لورينا فيلافيسينسيو المشرعة في مورينوفيستا في عام 2019: «إنهم يعانون من الطقس والشوارع والعنف المؤسسي في الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة الشرطة والمواطنين، كما أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أي نوع من السياسة العامة».

وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، يفتقر الأشخاص الذين يعانون من الفقر ليس فقط إلى الوسائل المالية، ولكن أيضًا المعلومات والوثائق اللازمة للحصول على المساعدات الحكومية.





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