هدد والد «البيضة» تريفينيو مسؤولي نويفو لاريدو للحصول على شهادة ميلاد ابنه.

اعتقال إل هويبو خوان جيراردو تريفيغنو شافيز، زعيم كارتل الشمال الشرقي يوم الأحد 13 مارس، يسبب العنف: لقد كان بالفعل أعيد إلى الولايات المتحدة لمواصلة العملية.

تم الإبلاغ عن أحد أحدث الأحداث من قبل حكومة تاماوليباس يوم الأربعاء. في بيان، أُعلن أن زوجين ذهبوا إلى أول مكتب للتسجيل المدني في نويفو لاريدو وطلبوا شهادة ميلاد من Kingpin.

ووفقا للمعلومات، عرف الناس أنفسهم كمحامين وأب تريفينيو تشافيز، الذي أكد أن سبب الزيارة هو طلب إصدار هذه الوثيقة بالاسم الذي زعموا أنهم يمثلونه.

ومع ذلك، ذكر المسؤولون أنه تم إلغاء تسجيل المواليد المطلوب في 13 نوفمبر 2020 بموجب عقد إداري صادر عن التعديل العام للتسجيل المدني لحكومة تاماوليباس، والذي تم إنشاؤه باستخدام بيانات كاذبة.

ولهذا السبب، تلقى محامي وأب «El Huevo» معلومات تفيد بأنه لا يمكن تقديم الطلب. وانسحب كلاهما على الفور، ولكنهما عادا بعد ذلك مع مدنيين مسلحين وهددا بطلب شهادة ميلاد من موظفي الوكالة.

لاحظ الموظفون أنه لا توجد طريقة للامتثال للأمر وإصدار المستند فعليًا. وبما أنهم لم يرفضوا الإجابة، طالب الزوجان والأمر باستخدام القوة لإصدار اعتراف بوجود شهادة الميلاد المذكورة.

كل هذا الوضع شهد من قبل موظفي المكتب والمستخدمين الذين كانوا داخل المبنى. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي شخص عانى من خسائر أو إصابات كبيرة بسبب هذه الحقيقة.

وأخيراً، أوضحت السلطات بالتفصيل أن الشكوى ذات الصلة قُدمت إلى المدعي العام ومكتب المدعي العام لتوحيدها والتحقيق فيها. كما أُعلن أن حكومة الولاية لم تعترف بإصدار الوثائق التي تم إنشاؤها في حالات العنف هذه ضد مسؤولي تاماوليباس.

وقد تم تعيينه كقائد بارز للقوات المسلحة المعروفة باسم كارتل الشمال الشرقي (CDN) وجيش الجحيم، والحفاظ على صراع شرس ضد خلايا الكارتل الخليجية والنزاعات الإقليمية ضد المدرسة القديمة Jetas.

وقبل القبض عليه، تلقى ثلاثة مذكرات توقيف. أحدهما لأغراض التسليم في ولاية تاماوليباس للابتزاز والجمعيات الإجرامية، والآخر في ولاية كواهويلا ضد القتل العمد والإرهاب، والآخر لأغراض تسليم المجرمين ضد الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

تريفيجنو شافيز هو ابن شقيق الرسالة الأخيرة ميغيل أنجيل تريفيغنو موراليس، آخر زعيم متعطش للدماء في كارتل Z-40. El Huevo هو أقدم عضو في Los Treviños، وهي جماعة إجرامية أخرى لها تاريخ طويل في تاماوليباس.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة ستراتفور، سعى El Huevo للسيطرة على منطقة مونتيري الحضرية. ولكن كان هناك خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز «إل غاتو»، الذي يسيطر على المنطقة من قبل كارتل لوس بيلتران ليبا.

الآن، معسكر المخدرات بعد أن سلمته السلطات المكسيكية عند معبر تيخوانا الحدودي في باجا كاليفورنيا، ستستمر العملية في الولايات المتحدة. سيتم ربطها بسان دييغو، كاليفورنيا. استقبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة المارشال الأمريكية جيراردو تريفينو بعد 20 دقيقة من منتصف ليل 15 مارس.

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