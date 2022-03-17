تم اختبار الفريق الفني الذي تأثر بالإصابة في شتوتغارت.

مدريد، 17 مارس بطولة شتوتغارت الدولية هي حدث فريق مرموق يوحد النهائيات الفردية حسب المنظمة هذا العام، والذي سيعرض فرق الجمباز الفنية الإسبانية المتجددة، المطلقة والصغرى، التي سيكون تدريبها مشروطًا بالإصابات أو الفترات. من التكيف مع بداية الدورة الأولمبية الجديدة. وسيبقى المركز الأولمبي راي زاباتا في بطولة دي تي بي بوكال قبل الموسم الذي يضم نيكولاو مير، وتيرنو ديالو، وديالو، وديمار راينهاردت، وخورخي روبيو، ودانيال تويا. دخل آخر اثنين الفريق الأول بدلا من جويل بلاتا بسبب آلام الظهر المتكررة في الأسابيع الأخيرة، وأدريا فيرا، الذي فجر الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في كأس العالم الدوحة قبل أسبوعين. بالنسبة لمسابقة السيدات، تسافر ألبا فيتيسكو وإيما فرنانديز وإيرين روس ولورينا مدينا وكلوديا فيلالبا. انضم أولهم فقط إلى الفريق الذي تنافس في أولمبياد طوكيو قبل ثمانية أشهر. أولئك الذين تم اختيارهم في فئة المبتدئين هم لايا فونت، أونا سانشيز، آريس لوبيز، فيغا شيكون، فريدا رودريغيز - كابو، بابلو رويز، دانيال كاريون، أوريول ليبا، ألفارو جيرالدز، ماركو أنطونيو بنكومو. يتضمن حدث شتوتغارت كوبًا مختلطًا بين أربعة فرق من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى تحدي فريق لـ 12 دولة، رجال ونساء، وكبار وصغار، ونهائيات المنظمة التي فازت بالمراكز الستة الأولى من كل تخصص. تحدي فريق جونيور هو ميزة جديدة في هذا الإصدار تستهدف الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا. فريق الولايات المتحدة المسؤول عن Ryukin يحقق في سوء المعاملة سيقود الفريق الأمريكي الذي سيتنافس في شتوتغارت البطل الأولمبي فاليري ليوكين (ذهبية مزدوجة مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عام 1988)، الذي تم تجديده إلى حد كبير دون نجم كبير في الدورة السابقة وموضوع التحقيق من قبل مركز الأمن الرياضي الأمريكي دون نجم كبير في الدورة السابقة. نفسية لمختلف الرياضيين، بما في ذلك التدريب أو التنافس مع العظام المكسورة. سافر معه إلى نائبة رئيس الولايات المتحدة آني هيفرنان وزوجة المدرب آنا. كلاهما والدا للبطل الأولمبي لعام 2008 ناستيا ليوكين. «هذا يدل على أنه لم يتم فعل أي شيء لتغيير النظام في الاتحاد، لا ينبغي ليوكين الانضمام إلى المنتخب الوطني في مهمة دولية. لا ينبغي أن يكون مدربًا، على الأقل حتى يتم التحقيق في الادعاءات. يبدو الأمر كما لو أن الاتحاد أرسل رسالة. لا يوجد تغيير هنا». قالت ميغان ماريغي، لاعبة جمباز سابقة اتهمت ليوكين. وقال ماريغي في مقابلة إنه شاهد ليوكين «يسحب» ابنته أو «يدفع ضد الجدار». وفقًا للادعاء، يعد الجري الدافئ في الملابس الرياضية في منتصف الصيف في تكساس أحد الممارسات التي استخدمها Liukin لفقدان الوزن لدى لاعبي الجمباز. تم استجواب اتحاد الولايات المتحدة لأنه تجاهل مزاعم سوء المعاملة والاغتصاب من قبل لاري نصار، طبيب الفريق على مدى السنوات العشر الماضية. الأفضل