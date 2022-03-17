سحق تاليريس Güemes وأضاف أول فوز له في الموسم

بوينس آيرس, 16 مارس بعد تعادلين وأربع خسائر في بداية كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للمحترفين, فاز تاليريس دي قرطبة بالفوز الأول لهذا الموسم بفوزه على جوميس دي سانتياغو ديل استيرو 4-0 للتقدم إلى دور 32 من كأس الأرجنتين. فاز الفريق من قرطبة، الذي عانى من رحيل مدربه غييرمو هويوس يوم السبت الماضي بعد الهزيمة أمام سان لورينزو، بالسلطة ضد فريق سانتياغو بأهداف فيديريكو جيروتي (2) والكولومبي دييجو فالويس وماتياس إسكيفيل. بعد فوزه في ملعب بادري مارتيارينا في سالتا، فاز تاليريس بجواز السفر إلى الجولة 32 من هذه الطبعة العاشرة من كأس الأرجنتين، حيث سيواجه تشاكو فور إيفر، الذي ضرب الضربة يوم الثلاثاء بإقصاء أرسنال دي ساراندي بركلات الترجيح 5-4. المبارزة الأخرى المحددة في هذه الحالة هي تلك التي ستواجه فيليز سارسفيلد ضد إنديبيندينتي ريفادافيا من مندوزا، في حين تجاوزت سبعة فرق أخرى عروضهم الأولى في المسابقة وتنتظر المنافسين: بانفيلد، لانوس، كولون دي سانتا في، أرجنتينوس جونيورز، ريفر بليت، كارلوس كاساريس الزراعية وبوكا جونيورز. المسابقة لديها خمسة اجتماعات المقرر عقدها الأسبوع المقبل خلال موعد FIFA المزدوج: اتحاد سانتا في - سبورتيفو لاس باريخاس (23 مارس)، Estudiantes de La Plata-Puerto Nuevo (25 مارس)، Independiente-وسط شمال سالتا (26 مارس)، نادي سباق الجمباز ومبارزة خوخوي (27 مارس) و Defensa y Justicia- ساكاشيسباس (30 مارس) مارس). رئيس فكا/سيارة