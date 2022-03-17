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الأربعاء 16 مارس 2022
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سبورت بويز: هل كان هدفًا باليد؟ الكسيس بلانكو المزدوج ضد أياكوتشو إف سي لكوبا سودامريكانا

أجبر أليكسيس بلانكو على اللعب داخل منطقة الجزاء، وحصل حارس المرمى إسبينوزا على البداية بشكل خاطئ وانتهى المهاجم بدفع الكرة بيده. انتهى هذا بالتعادل الجزئي لـ «rosados».

16 مارس 2022

أليكسيس بلانكو هو بالفعل منقذ سبورت بويز. سجل الأرجنتيني للتو ضعف ومع ذلك يتعادل فريق «روسادو» 2-2 مع أياكوتشو إف سي للمرحلة الأولى من كأس سودامريكانا. بالإضافة إلى ذلك، مع هذه النتيجة، تفرض «Missilera» عقوبات ويمكن أن تنتقل إلى المثال التالي من البطولة الدولية.

حدث ذلك في 41 دقيقة من المباراة. تجمع «تلاميذ» والتر فيوري للقطاع الأيمن وبعد أن أخذ لوتشيانو نييتو الكرة، تم تشجيعه على رسم مركز بساقه اليسرى. أليكسيس بلانكو، الذي كان داخل منطقة الجزاء ومع منافس في القمة، قام بإيماءة التوجه، لكنه لم يضرب الكرة.

ذهبت الكرة أكثر والتي فاجأت حارس المرمى إيتالو إسبينوزا، الذي ألقى نفسه على الأرض، لكنه اصطدم في جسده وبعد ذلك من المهاجم 'chalaco'. وأخيرا، انتهى الأمر الأرجنتيني بدفعه بيده وغياب VAR، جعل هدف المساواة صحيحا.

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