إسبانيا تخصص 34 مليون يورو للمساعدات الإنسانية بسبب الحرب في أوكرانيا

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية اليوم الخميس ان اسبانيا ستخصص «اكبر حزمة من الاجراءات الانسانية في حالات الطوارئ» للحرب في اوكرانيا بحوالى 31 مليون يورو (34.3 مليون دولار). وسوف تذهب هذه المساعدات إلى المعدات الصحية والتغذية والمياه والمأوى والصرف الصحي والحماية، وهذه الاحتياجات الأخرى، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ووصفت الشؤون الخارجية هذا التخصيص بأنه «تاريخي» من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، للرد على «نداءات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى». وتقدر الحكومة الإسبانية أن ما لا يقل عن اثني عشر مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الأسابيع المقبلة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. توفر المساعدات ما يعادل 25.5 مليون يورو لأوكرانيا و 8.8 مليون يورو للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، بالإضافة إلى «مستشفى طوارئ لاحتمال الانتشار في الدول الحدودية»، وفقًا لوزارة الخارجية. وتنظر الوزارة في تقديم المساعدة البيئية المباشرة إلى أوكرانيا والبلدان «الأضعف»، والمساهمات المقدمة إلى الوكالات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف والصليب الأحمر لرعاية المشردين داخليا واللاجئين، ودعم المنظمات غير الحكومية. الإسبانية للعمل الإنساني على الأرض. قدمت الشؤون الخارجية رابطًا على موقع AECID على الويب «نظرًا للعدد الكبير من عروض المساعدة من الشركة الإسبانية»، مع «معلومات مفيدة لتوجيه مساعدة الأفراد والشركات والمؤسسات» من أجل «الوصول وتكون مفيدة». بعد أول شحنة إلى بولندا في 2 مارس من عشرين طنا من المساعدات الإنسانية، تتوقع الحكومة الإسبانية أنه في الأيام المقبلة ستغادر قافلة جديدة من 30 طنا إلى مولدوفا وأخرى لأوكرانيا بشكل رئيسي بالأدوية والإمدادات الطبية.