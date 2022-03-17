سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 600,000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا منذ بداية الوباء.

People wearing masks walk in a shopping district amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Seoul, South Korea, March 16, 2022. REUTERS/Heo Ran

تجاوزت كوريا الجنوبية رقمًا قياسيًا جديدًا لعدوى COVID-19 يوم الخميس عندما اعتقدت السلطات أنها وصلت إلى ذروة الموجة الناجمة عن متغير Omicron.

ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (KDCA) يوم الأربعاء أنه تم العثور على 621,328 حالة، منها 62 فقط من الأشخاص القادمين من الخارج.

يوضح هذا الرقم زيادة بنسبة 55٪ عن بيانات اليوم السابق و 120٪ أكثر من أسبوع مضى.

كما تم الإبلاغ عن عدد الوفيات اليومية المحطمة للأرقام القياسية عند 429 (كان معدل الوفيات 0.14٪)، لكن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض معتدلة إلى شديدة انخفض إلى 1159 في حوالي 100 مريض مقارنة بالأربعاء.

تعتقد وزارة الصحة أن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل أو الأسبوع المقبل سيصل إلى ذروة الموجة الحالية الناجمة عن متغير Omicron، وقال إن رئيس الوزراء كيم بوكوم طلب مراجعة بروتوكولات إعادة تصنيف COVID-19 على أنه مرض أقل خطورة.

وهذا يسمح لخدمات الرعاية الصحية بمزيد من المرونة لمكافحة المزيد والمزيد من الاستجابات الإيجابية، وهي حالات ذات أعراض خفيفة أو بدون أعراض في الغالب.

في الوقت نفسه، كانت السلطات تخفف تدريجياً القيود المعمول بها لبعض الوقت، وغدًا سيكون هناك اجتماع يتم فيه تحديد قرار بشأن تمديد أو تخفيف الإجراءات الرئيسية (الإغلاق القسري لأعمال الفنادق في الساعة 23:00 واجتماع يصل إلى 6 أشخاص).

الدولة الآسيوية، مع 86.6٪ من السكان لديهم جدول تطعيم مزدوج وجرعة معززة بنسبة 62.8٪، هي واحدة من الدول التي تمكنت من إدارة الوباء بشكل أفضل، خاصة في المقام الأول، ولديها حاليًا حوالي 8،250،000 إصابة وأكثر من 11,400 حالة وفاة.

(بما في ذلك معلومات من EFE)

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