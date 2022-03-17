فاز سياكام ورابتورز على كليبرز ومد خطهما الجيد

لوس أنجلوس (أسوشيتد برس) - سجل باسكال سياكام 31 نقطة وتحملت تورونتو رابتورز الناري محاولة عودة في الربع الرابع للفوز بلوس أنجلوس كليبرز 103-100 يوم الأربعاء.

فاز رابتورز بخمس مبارزات متتالية للحاق بكليفلاند كافالييرز، الذي احتل المركز السادس في المؤتمر الشرقي.

بعد أن ساهم في 12 كرة مرتدة، سجل سياكام ما لا يقل عن 20 نقطة في 8 مباريات متتالية، وهو أعلى رقم في مسيرته.

وأضاف فريد بارنبل 21 نقطة إلى رابتورز.

قاد ريجي جاكسون كليبرز إلى 23 نقطة وأضاف ماركوس موريس الأب 22 نقطة. خسرت لوس أنجلوس ثلاث من آخر أربع مباريات.

فازت تورونتو 93-83 في منتصف الربع الرابع قبل رد فعل كليبرز. مع وضع جاكسون، كان لدى لوس أنجلوس 1:28 دقيقة متبقية وكانت قريبة من 99-97، لكن نتيجة التعادل لم تأت أبدًا.