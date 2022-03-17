جدول المباريات اليوم، الخميس 17 مارس لايف: جداول وقنوات تلفزيونية لمشاهدة البث المباشر

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - FC Barcelona v Galatasaray - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 10, 2022 FC Barcelona's Pierre-Emerick Aubameyang in action with Galatasaray's Marcao REUTERS/Albert Gea

اليوم هو يوم مع العديد من المباريات في عالم الرياضة الملك، لذلك نقدم لك الجدول الزمني والقنوات والجداول الزمنية حيث يمكنك متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة من هذه الأحداث الرياضية.

ينتهي النصف الثاني من الجولة الثالثة من كأس ليبرتادوريس بالمباراة بين أقوى مقابل كاثوليكي يو. بالإضافة إلى ذلك، اليوم مبارزات الإياب الثانية من الجولة الأولى من تستمر كوبا سودامريكانا في سبع مبارزات مثيرة، مما لا شك فيه أن أحد أكثر المبارزات المتوقعة هو المواجهة بين جونيورز مقابل الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اليوم مباريات لتصفيات قطر 2022 في أوقيانوسيا مع مباراتين مهمتين بين جزر كوك ضد جزر سليمان وتاهيتي ضد فانواتو.

في أوروبا، يتم لعب مباريات الإياب الثانية في جولة 16 من الدوري الأوروبي مع سبع مباريات، وأكثرها توقعًا هو بايرن ليفركوزن ضد أتالانتا و غالاتاسراي مقابل نادي برشلونة. أيضا، هناك مبارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين إيفرتون ضد نيوكاسل.

نهاية الدور ربع النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف بالمباراة بين ليون ضد سياتل ساوندرز من قبل راؤول رويدياز.

في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا، ستكون كرة القدم الكولومبية والفنزويلية هي التي ستجلب حصة الإثارة اليوم مع دوري BetPlay و Futve League. من بين أكثر المواجهات المتوقعة مواجهة أتلتيكو ناسيونال ضد جاغوار في دوري BetPlay و Zamora FC مقابل UCV في دوري Futve League.

تصفيات قطر 2022 - أوقيانوسيا

9:00 صباحًا جزر كوك مقابل جزر سليمان - ElevanSports.com

12:00 مساء تاهيتي ضد فانواتو - Elevansports.com

الدوري الأوروبي

12:45 مساءً بايرن ليفركوزن مقابل أتالانتي - ستار +، ESPN

12:45 مساءً غالاتاسراي مقابل نادي برشلونة - ستار +، ESPN 2

12:45 مساءً مثل موناكو مقابل SC براغا - ستار +، ESPN 3

12:45 مساءً كرفينا زفيزدا مقابل رينجرز إف سي - ستار +

3:00 مساءً وست هام مقابل إشبيلية - ستار +، ESPN 2

3:00 مساءً آينترانخت فرانكفورت مقابل ريال بيتيس - ستار +، ESPN

3:00 مساءً ليون مقابل إف سي بورتو - ستار +، ESPN 3

دوري أوروبا للمؤتمرات

12:45 مساءً من الألف إلى الياء ألكمار مقابل بودو/جيمت - ستار +

12:45 مساءً إف سي بازل مقابل مارسيلا - ستار +

12:45 مساءً رين مقابل ليستر سيتي - ستار +

12:45 مساءً كوبنهافن مقابل باريس سان جيرمان - ستار +

3:00 مساءً مثل روما مقابل فيتيس - ستار +

3:00 مساءً فيينورد ضد بارتيزان - ستار +

3:00 مساءً جينت مقابل PAOK FC - ستار +

3:00 مساءً LASK لينز مقابل سلافيا براغا - ستار +

الدوري الإنجليزي الممتاز

2:45 مساءً إيفرتون مقابل نيوكاسل - ستار +

دوري فوتيف - فنزويلا

4:00 مساءً كارابوبو ضد مينيروس غويانا - GolTV

6:15 مساءً زامورا إف سي مقابل UCV - GolTV Play

كأس أمريكا الجنوبية

5:15 مساءً أنتوفاجاستا ضد يونيون إسبانيولا - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

5:15 مساءً لا غوايرا ضد هيرمانوس كولميناريس - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

5:15 مساءً Guaierena ضد ناسيونال - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

7:30 مساءً جونيورز ضد لا إكويداد - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

7:30 مساءً سيرو لارغو مقابل مونتيفيديو واندررز - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

7:30 مساءً غوابيرا ضد خورخي ويلسترمان - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

7:30 مساءً 9 أكتوبر مقابل Delfín SC - DirecTV Sports على القناتين 610 و 619

كأس ليبرتادوريس

7:30 مساءً الأقوى مقابل يو كاتوليكا - فيسبوك كونميبول ليبرتادوريس

دوري أبطال الكونكاكاف

7:30 مساءً ليون مقابل سياتل ساوندرز - ستار +

الدوري الإسباني BetPlay - كولومبيا

7:45 مساءً أتلتيكو ناسيونال مقابل جاكوار إف سي - RCN تلفازنا

قنوات للتوليف

كما ترون، سيتم بث المباريات من قبل ستار +، ESPN، ESPN 2، ESPN 3، دايركت الرياضة على القنوات 610 و 619، ركن نويسترا تيلي، غولتف، غولتف اللعب وعبر البث على الفيسبوك Conmebol Libertadores وelevensports.com.

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