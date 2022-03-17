يقول رجال الإنقاذ إنهم قتلوا في هجوم جديد على كييف.

تسبب الهجوم الروسى على العاصمة الاوكرانية اليوم الخميس فى حطام صاروخ اصطدم بمبنى سكنى فى كييف مما اسفر عن مصرع شخص واصابة ثلاثة اخرين، وفقا لما ذكرته خدمة الطوارىء.

وذكرت دائرة الطوارئ الوطنية الاوكرانية ان رجال الانقاذ اجلوا 30 شخصا من مبنى مكون من 16 طابقا فى الجزء الشرقى من تانيتسوكى بعد تعرضهم للضرب فى الساعة 5H02( 03H02 بتوقيت جرينتش).

شن الجيش الروسي، الذي أراد تطويق كييف، هجوما في الصباح الباكر على العاصمة لعدة أيام متتالية.

وجد مراسلو وكالة فرانس برس في مكان الحادث أن النصف العلوي من المبنى على الطراز السوفيتي قد تضرر, وتم تدمير الشقق الشاهقة.

وقالت خدمة الطوارئ في فيسبوك: «في كييف، انهار حطام الصاروخ المحطم، مما تسبب في المباني والحرائق».

«وفقا للتقرير الأولي، تم إجلاء 30 شخصا وأصيب ثلاثة منهم. وتوفى شخص واحد».

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس أن جميع النوافذ تقريبا في المبنى كانت مكسورة وأن ثلاثة مبانٍ قريبة على الأقل تضررت.

وقع الحادث في غضون ساعتين بعد انسحاب المدينة من حظر التجول الذي فرض ليلة الثلاثاء، والذي وصفه رئيس بلدية كييف بأنه «لحظة خطيرة».

يوم الثلاثاء، تعرض مبنى سكني في كييف لهجوم، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإشعال شقة.

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