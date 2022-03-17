الدائرة الداخلية لبوتين: أي الحلفاء الذين تمت معاقبتهم وما هي العلاقة مع الكرملين؟

لقد تغيرت دائرة فلاديمير بوتين. العديد من حلفائه الأكثر إخلاصا لم يكونوا على علم بخطط الرئيس لغزو أوكرانيا، كما أنهم لم يكونوا مستعدين للعقوبات . وقالت عدة مصادر روسية لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في كييف: «لسنوات عديدة، أولئك الذين بنوا الشهرة والإمبراطورية في الداخل، أو الذين نمت حياة حلوة في الخارج بين القرى الغربية والحسابات الخفية الضخمة، يرون اليوم قلعتهم تنهار مثل الرمال. العقوبات الغربية».

وفقا لتقارير من مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية، مع تصعيد بوتين للحرب، أصبح الرئيس أكثر وأكثر عزلة. يبدو أن رجال الأعمال والسياسيين الذين كانوا ينتمون إلى الدائرة الداخلية لبوتين الآن لا يريدون أو لا يستطيعون الضغط عليه لتغيير مساره.

ومن المتوقع الآن أن يرفع المزيد والمزيد من المستشارين والمحبين السابقين، بما في ذلك الصناعي أوليغ ديريباسكا والمصرفي الملياردير ميخائيل فريدمان، أصواتهم.

نجحت صحيفة واشنطن بوست في تحديد بعض اللاعبين الرئيسيين من شبكة واسعة من النخب السياسية والاقتصادية المحيطة بالقادة الروس. وقد تم معاقبة العديد من هؤلاء الأفراد من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، في حين أن آخرين خارج القيود.

في السياق الروسي، فإن القلة هي نخب تجارية ثرية للغاية تتمتع بقوة سياسية غير متوازنة. ظهرت في موجتين متميزتين.

جاءت المجموعة الأولى من خصخصة التسعينيات، على وجه الخصوص، من المبيعات النقدية لأكبر الشركات المملوكة للدولة منذ عام 1995. وقد قوضت هذه العملية بسبب الفساد الشديد، وبلغت ذروتها في مخطط «إقراض الأسهم» سيئ السمعة. قام المخطط بنقل أسهم 12 شركة كبيرة للموارد الطبيعية من الحكومة لاختيار الأقطاب مقابل الحصول على قروض لتعزيز الميزانية الفيدرالية.

تعمدت الحكومة عن سداد القروض، مما سمح للدائنين والقلة في المستقبل بمزاد أسهم العمالقة.

بعد وصول بوتين إلى السلطة في عام 2000، روج للموجة الثانية من الأوليغارشية من خلال عقود الدولة. سيقوم مقدمو الخدمات الخاصة في العديد من القطاعات، مثل البنية التحتية والدفاع والرعاية الصحية، بفرض رسوم زائدة على الحكومة بسعر أعلى بعدة مرات من السوق، وتقديم رشاوى لمسؤولي الدولة المعنيين. وهكذا، قام بوتين بإثراء القلة الجديدة الذين يدينون بثروات ضخمة.

في جوهرها، اقترح بوتين صفقة. سيخرج الأوليغارشية من السياسة، وسيتوقف الكرملين عن ممارسة الأعمال التجارية وغالبًا ما يترك المصالح غير القانونية وحدها.

ساعد القلة بوتين على البقاء في السلطة من خلال الجمود السياسي والدعم المالي لمبادرات الكرملين الداخلية. هؤلاء الناس لديهم حصص ضخمة في صناعات مثل المعادن، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، والعقارات الفاخرة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، والبيانات الحكومية، والبيانات المالية المسربة، وفي بعض الحالات، مقابلات مع الرجال، كان العديد من الأصدقاء القدامى أو شركاء الرئيس، بما في ذلك أركادي روتنبرغ، صديق الطفولة بوتين وشريك الجودو السابق.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، نفى البعض مثل رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، منذ فترة طويلة العلاقات المالية المباشرة مع بوتين. في حالة أبراموفيتش، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي إن «أدلة واضحة» تبدو تربط أبراموفيتش بنظام بوتين.

ومع ذلك، اعترف آخرون، مثل بيتر أفين، بعلاقته مع بوتين. في مقابلة مع جامعة الولايات المتحدة الأمريكية، قال روبرت إس مولر الثالث، الذي حقق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إنه واحد من 50 رجل أعمال روسي ثري التقوا بوتين على أساس منتظم. ومع ذلك، فهو وشريكه التجاري ميخائيل فريدمان (ميخائيل فريدمان) في بيان في وقت سابق من هذا الشهر «يكذبان حول فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي يصبح وسيتحدى أسباب لا أساس لها من الصحة».

في روسيا، يتم التحكم في معظم وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة أو من قبل الكيانات ذات الصلة بالرئيس بوتين. تواجه وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية العديد من القيود في عملها، وكثير منها يصنف على أنه «عملاء أجانب».

اليوم، لا تتوفر كلمات مثل «الحرب» أو «الجيش الأوكراني» أو «العدوان» في وسائل الإعلام تحت تهديد حجب الويب والغرامات الاقتصادية. لا تبث وسائل الإعلام السمعية والبصرية صورًا للمستشفى الروسي أثناء الوباء، لذلك لا تبث صورًا لأوكرانيا. هذا الغزو يفتح جزءًا من أوكرانيا وتم تقديمه على أنه «عملية عسكرية» لحماية السكان الناطقين بالروسية من «الإبادة الجماعية». ومع ذلك، كان العديد من الصحفيين الروس في حالة حرب. كنت ضد ذلك. وشجعوا على إعلان الإدانة وأدانوا الفساد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي قد يعنيه الصراع في روسيا.

التضليل هو أسلوب قديم يستخدم بشكل منهجي في النزاعات المسلحة. طورت روسيا قدرة إلكترونية كبيرة لتوليد الاحتيال والمعلومات المضللة في الخارج، والمعروفة باسم «معاهد أبحاث الإنترنت» ووسائل الإعلام RT و Sputnik، إلخ. تخلق وسائل الإعلام المحتوى، ويعمل المتصيدون على الشبكات الاجتماعية، ويولدون العديد من الروايات المربكة، ويخلق الشكوك والحقائق والآراء المربكة. الهدف الأساسي لهذه العمليات هو بناء ونشر المطالبات لصالح الحكومة الروسية والسياسة الخارجية.

من أجل تجنب التضليل والمحتوى السام الذي تولده، ذكر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه استهدف عددًا كبيرًا من الشخصيات الإعلامية لفرض عقوبات، وأعلن قيودًا على أن جميع المدرجين في المجلة الرسمية استخدموا منصة روسيا لدعم «الإجراءات أو السياسات» التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا و سيادتها و استقلالها»

ويشمل ذلك المحررين والكتاب والصحفيين ومنظمي البرامج الحوارية لأهم شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة. يتم وصف كل منهم بأنهم ينشرون دعاية معادية لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال منتقدو روسيا إن فرض عقوبات على صادرات الطاقة سيكون أفضل طريقة لإجبار موسكو على الانسحاب.

روسيا بلد غني بالطاقة مع أكبر احتياطيات الغاز في العالم. تعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة المستوردة من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد المملكة العربية السعودية. تعتبر صادرات النفط والغاز الطبيعي ضرورية لاقتصاد الكرملين، ولكنها أيضًا واحدة من أهم الأسلحة الجيوسياسية لبوتين.

حظرت الولايات المتحدة جميع واردات الطاقة من روسيا، بما في ذلك النفط. كما ذكرت ألمانيا أنها ستعلق الموافقة على خط أنابيب الغاز Nord Stream 2. ومع ذلك، نظرًا لأن القادة الغربيين حذرون من التدابير التي يمكن أن تضر بمستهلكيهم، فإن هذه المنتجات في الغالب لم تدخر العقوبات. بعد غزو روسيا، ارتفعت أسعار النفط بالفعل.

تعد شركة النفط المملوكة للدولة Rosneft واحدة من أكبر شركات النفط المدرجة في العالم، وقد ساهم رئيسها التنفيذي ورئيسها، إيغور سيشين، منذ فترة طويلة وموالية لبوتين. نيكولاي توكاريف، الجنرال الرئيسي لجهاز المخابرات الروسي، الذي عمل مع بوتين في الثمانينيات، هو الآن رئيس شركة Transneft، وهي شركة مملوكة للدولة تنقل معظم النفط المستخرج في روسيا.

تضم حكومة بوتين وزير الدفاع، ورفيق الصيد وصيد الأسماك سيرجي شويغو، والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لكلا الرجلين في الأسابيع الأخيرة. لم يعلق كلا الرجلين علنًا على العقوبات.

ومع ذلك، وفقا للصحفيين الاستقصائيين الروس أندريه سولداتوف وإيرينا بوروغان، قال السياسي شويغو، الذي ليس لديه خبرة قتالية، إنه «واحد من أكثر الأعضاء طموحا في الدائرة الداخلية لبوتين». استقبل بوتين من منزله في جبال سيبيريا، وتصفه تقارير وسائل الإعلام المحلية التي جمعتها صحيفة بوست بأنه «حليف مقرب» و «صديق» للرئيس.

ومع ذلك، وفقا للملازم جنرال سكوت د. بيرييه، مدير جهاز المخابرات الدفاعية، فإن المقاومة الشرسة لأوكرانيا للعدوان تسببت في فقدان ما يصل إلى 4000 جندي روسي.

رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين (سيرجي سوبيانين) ليسوا بالضرورة مستشارين رئيسيين، ولكنهما مسؤولان عن تنفيذ سياسة بوتين الداخلية. لهذا السبب تحولت سويسرا والاتحاد الأوروبي إلى ميشوستين لفرض عقوبات، وأدرجت كندا سوبيانين في القائمة.

ويقول الخبراء ان بوتين ضابط مخابرات سابق، لذا فهو يثق بالمسؤولين العسكريين والامنيين اكثر. بعضها موجود منذ سنوات عديدة، من الشيشان إلى سوريا إلى شبه جزيرة القرم.

ومن بين أهم ما ورد في صحيفة واشنطن بوست رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، وسيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين. يعمل فاليري جيراسيموف كرئيس أركان القوات المسلحة الروسية وهو مسؤول جزئيًا عن خطة الحرب.

وفقًا لمسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية، قد لا يقول مستشارو بوتين المقربون الحقيقة حول مدى صعوبة الحرب وكلفتها. كما أنه من غير المعروف من يتخذ القرارالحقيقة هي أنه لمدة ثلاثة أسابيع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، على الرغم من وجود سلاح جوي متقدم، لم تتمكن بعد من السيطرة على سماء أوكرانيا وتكبدت خسائر عسكرية فادحة.

إنفوجرافيك: مارسيلو ريغالادو

(يتضمن معلومات من AP)

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